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El lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental (ICBM) "Hwasong-15" en el Aeropuerto Internacional de Pyongyang, Corea del Norte. (Foto de KCNA VÍA KNS / AFP).
El lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental (ICBM) "Hwasong-15" en el Aeropuerto Internacional de Pyongyang, Corea del Norte. (Foto de KCNA VÍA KNS / AFP).
/ STRINGER
Por Agencia AFP

La capacidad de Corea del Norte para fabricar armas nucleares ha experimentado un “aumento muy significativo”, afirmó el miércoles en Seúl el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

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