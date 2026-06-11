Mantener una alimentación equilibrada implica incorporar alimentos que aporten nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Dentro de este grupo, el huevo destaca como una de las fuentes de proteína más completas y económicas, razón por la cual es frecuentemente recomendado por especialistas en nutrición y organismos de salud. Además de su elevado valor proteico, este alimento contiene vitaminas, minerales y otros nutrientes que contribuyen al desarrollo muscular, el fortalecimiento del sistema inmunológico y el adecuado desempeño de diversas funciones corporales. Por ello, suele formar parte de la dieta diaria de niños, adultos y deportistas. Sin embargo, pese a sus beneficios, una de las preguntas más frecuentes está relacionada con la cantidad que puede consumirse sin afectar la salud, especialmente en lo que respecta a los niveles de colesterol y al riesgo cardiovascular. Frente a esta inquietud, expertos han precisado que no existe una respuesta única, ya que la recomendación puede variar según la edad, el estado de salud y los hábitos alimenticios de cada persona. A continuación, revisa qué señalan las investigaciones más recientes y cuáles son las recomendaciones para incluir el huevo de manera saludable dentro de tu alimentación.

¿Comes demasiados huevos? Expertos revelan cuántos puedes consumir al día sin riesgos

En personas que gozan de buena salud, la mayoría de investigaciones coincide en que un huevo diario no genera un impacto significativo en los niveles de colesterol ni incrementa de forma clara el riesgo de enfermedades del corazón. De hecho, consumir alrededor de siete huevos a la semana se considera un rango seguro.

Por otro lado, quienes presentan colesterol alto, enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo como la diabetes deberían ser más cuidadosos. En esos casos, lo aconsejable es reducir la ingesta a unas tres o cuatro unidades semanales, priorizando además un estilo de vida saludable que incluya frutas, verduras, fibras y grasas de buena calidad, según explica Infobae.

¿Por qué los huevos pueden elevar el colesterol?

El colesterol presente en los huevos se concentra en la yema, y no todas las personas lo absorben de la misma manera. En algunos organismos, la absorción es más eficiente y puede producir un aumento moderado del colesterol total y del LDL, conocido como “colesterol malo”.

No obstante, este efecto se intensifica si la dieta también es rica en grasas saturadas o grasas trans. En cambio, cuando se sigue un plan de alimentación equilibrado, con alto consumo de vegetales, cereales integrales y grasas insaturadas, la influencia del colesterol de los huevos se reduce considerablemente.

¿Cuáles son las formas más sanas de comer huevos?

La manera en que se prepara el huevo también influye en su impacto sobre la salud. Las alternativas más recomendadas son:

Hervidos o pasados por agua, ya que no requieren aceites adicionales.

Escalfados, una técnica ligera que no suma grasa extra.

Revueltos con poco aceite vegetal, como el de oliva, en lugar de mantequilla o grasa animal.

En tortilla o frittata con verduras, siempre moderando la cantidad de aceite.

Lo menos aconsejable es freírlos en abundante grasa o combinarlos con embutidos, tocino o alimentos ricos en grasas saturadas, porque eso sí eleva los riesgos de colesterol alto.