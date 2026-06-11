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Mantener una alimentación equilibrada implica incorporar alimentos que aporten nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Dentro de este grupo, el huevo destaca como una de las fuentes de proteína más completas y económicas, razón por la cual es frecuentemente recomendado por especialistas en nutrición y organismos de salud. Además de su elevado valor proteico, este alimento contiene vitaminas, minerales y otros nutrientes que contribuyen al desarrollo muscular, el fortalecimiento del sistema inmunológico y el adecuado desempeño de diversas funciones corporales. Por ello, suele formar parte de la dieta diaria de niños, adultos y deportistas. Sin embargo, pese a sus beneficios, una de las preguntas más frecuentes está relacionada con la cantidad que puede consumirse sin afectar la salud, especialmente en lo que respecta a los niveles de colesterol y al riesgo cardiovascular. Frente a esta inquietud, expertos han precisado que no existe una respuesta única, ya que la recomendación puede variar según la edad, el estado de salud y los hábitos alimenticios de cada persona. A continuación, revisa qué señalan las investigaciones más recientes y cuáles son las recomendaciones para incluir el huevo de manera saludable dentro de tu alimentación.