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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cuando se habla de cocina arequipeña en Lima, el mapa mental es siempre el mismo: rocoto relleno, chupe de camarones, adobo y una ocopa. La Arequipa que llega a la capital es la de la ciudad, la andina, la de las picanterías del Centro Histórico. Lo que nadie cuenta es que Arequipa también tiene costa y que esa costa tiene una cocina propia.

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