La tercera edición de los Premios Capemúsica 2026 se realizó el pasado 27 de mayo en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, celebrando el talento de cantantes, compositores y productores peruanos de todos los géneros musicales.
El momento más conmovedor y tierno de la gala ocurrió cuando se entregó el Premio a la Destacada Trayectoria Artística a Jesús “el Viejo” Rodríguez, músico y productor, recordado por participar en programas como "La Voz Perú" y "Yo Soy".
Y es que, asistió en silla de ruedas debido a que batalla contra el cáncer y una dura enfermedad genética. Todos sus colegas en el auditorio se pusieron de pie de inmediato para aplaudirlo por varios minutos en una emotiva ovación.
“No hay nada que me detenga, he tenido momentos difíciles de salud y aquí estoy listo para seguir. Siento que es importante el reconocimiento en vida antes que la gente se muera”, confesó conmovido el productor musical.
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En las categorías más populares de la competencia, Christian Meier se coronó como el Mejor Artista Rock & Pop, mientras que Corazón Serrano se consagró como el Mejor Artista de Cumbia, sumando otra copa gracias a Edwin Guerrero Neira, elegido el Mejor Productor del género.
La gran sorpresa de la jornada la dio la salsera Yahaira Plasencia, quien se llevó el trofeo a Mejor Autor de Salsa junto a su equipo de trabajo por la composición del pegajoso tema "El ex machito".
Lee San es un joven cantante coreano con infancia limeña, madre loretana y el corazón dividido entre dos idiomas. Conversamos con la promesa del k-pop que continúa despertando suspiros en el programa “The Scout”.
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- Trayectoria Artística: Jesús “El Viejo” Rodríguez
- Trayectoria Autoral: José Alberto Villalobos y Cavero
- Mejor Ejecutante de Grabación: Oscar Cavero
- Mejor Artista Criollo: Manuel Donayre / Maritza Rodríguez (Empate)
- Mejor Director de Grabación: Andy Yaipén (Grupo 5)
- Mejor Artista Andino: Grupo Alborada
- Mejor Artista Rock & Pop: Christian Meier
- Mejor Artista de Salsa: Antonio Cartagena
- Mejor Artista de Cumbia: Corazón Serrano
- Mejor Autor de Salsa: Yahaira Plasencia, Beto Gomez, Gino Montaldo, Josué Díaz y Paulo Morales (El ex machito)
- Mejor Autor Rock: Roni Carbajal Yrigoyen (En algún lugar)
- Mejor Autor de Canción Andina: Dilio Galindo de Antología (Falso amor)
- Mejor Autor de Cumbia: Ana Carina Copello, Jesús Rodríguez y Raúl Vásquez Flores (Solita)
- Mejor Autor de Cumbia Sureña: Francisco Rojas Coila
- Mejor Autor del Año 2025: Juan Carlos Fernández Valdivia
- Mejor Autor de Música Urbana: Luigi García Chiok “Nero Lvigi”
- Mejor Productor de Cumbia: Edwin Guerrero Neira (Corazón Serrano)
- Mejor Nuevo Productor: Edith Margot Chirinos Uribe (Los Conquistadores de la Salsa)
- Mejor Productor de Salsa: Gerson Emilio Valdés Aldanas (Combinación de la Habana)
- Mejor Productor Criollo: Liliana Carlota Schiantarelli Plasencia
- Mejor Productor Latin - Pop Rock: INTI PRODUCCIONES E.I.R.L. (Bareto)
- Mejor Productor Huayno: PERUDIMAC S.A.C (Diosdado Gaitán Castro)
- Mejor Productividad Discográfica Internacional: Sony Music Entertainment Perú S.A.
El evento, organizado por Cape Música, une a las instituciones APDAYC, UNIMPRO y SONIEM.
El video recoge las explosivas declaraciones sobre el matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona, así como la respuesta del cantante ante las críticas y comentarios sobre su relación y divorcio.