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La Cámara Peruana de la Música distinguió a los mejores exponentes de la industria nacional | Foto: Difusión
La Cámara Peruana de la Música distinguió a los mejores exponentes de la industria nacional | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La tercera edición de los Premios Capemúsica 2026 se realizó el pasado 27 de mayo en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, celebrando el talento de cantantes, compositores y productores peruanos de todos los géneros musicales.

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