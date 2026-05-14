La Cámara Peruana de la Música (Capemúsica) realizará la tercera edición de sus premios anuales este 27 de mayo a las 6:00 p. m. en el auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, donde se reunirán más de 90 nominados de diversos géneros y estilos para reconocer el aporte de los autores, intérpretes y productores al patrimonio nacional.

El certamen es organizado por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (Soniem) y la Unión Peruana de Productores Fonográficos (Unimpro).

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Según la institución, esta iniciativa busca “fomentar el respeto por la propiedad intelectual y preservar el patrimonio musical nacional”, reafirmando su labor en la defensa de los derechos autorales y conexos.

La selección de los candidatos estará bajo la responsabilidad de un comité de especialistas y profesionales del rubro, quienes revelarán los detalles de las categorías en días previos a la ceremonia.

Fragmento de audio con conversación desordenada sobre notas a cantantes, influencia de medios, cumbia, comunicaciones y política. Menciones confusas a 'alo carillo', 'Bundesregierung', 'Gégal' y debates sobre ruido y transiciones. Incluye preguntas sobre si alguien está hablando y culpas mutuas.

Además, la organización señaló que en esta oportunidad se contará con la participación de la audiencia mediante una votación, y aquellos ciudadanos que se acrediten a través de las plataformas oficiales podrán asistir presencialmente a la gala.

Entre las actividades previstas para el evento se incluyen conversatorios y capacitaciones sobre temas de actualidad como la inteligencia artificial, gestión en mercados digitales globales, la copia privada y los derechos de autor a nivel digital.