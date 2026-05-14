Resumen

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Entre las actividades previstas se incluyen conversatorios y capacitaciones | Foto: Difusión
Entre las actividades previstas se incluyen conversatorios y capacitaciones | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Cámara Peruana de la Música (Capemúsica) realizará la tercera edición de sus premios anuales este 27 de mayo a las 6:00 p. m. en el auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, donde se reunirán más de 90 nominados de diversos géneros y estilos para reconocer el aporte de los autores, intérpretes y productores al patrimonio nacional.

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