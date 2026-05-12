Carlos Vives lanzó oficialmente su nueva producción discográfica titulada “El último disco Vol. 1”, un proyecto que rescata la sonoridad orgánica de las sesiones de estudio en vivo y que cuenta con la participación de figuras como Juan Luis Guerra, Sergio George y Niña Pastori.

El álbum, compuesto por 10 canciones, se presenta como una obra dividida en dos volúmenes en alusión a los formatos de vinilo tradicionales, integrando la última grabación realizada por el fallecido acordeonista Egidio Cuadrado, quien acompañó al cantante durante más de tres décadas.

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A diferencia de lo que sugiere el título, el intérprete colombiano enfatizó que este trabajo no representa su retiro de los escenarios, sino que pretende volver a las raíces de la música, usando consolas reales y la reunión presencial de toda su banda.

“El último disco está hecho así, como esos primeros álbumes de aquellas bandas inolvidables. Fue grabado en vivo por maestros ingenieros y productores, en consolas de verdad”, afirmó el cantante.

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El repertorio inicia con el sencillo “Te dedico” y explora diversos géneros que van desde el pop vallenato en “Tuyo y nada más” hasta la salsa brava en “Si yo volviera a nacer”.

Uno de los puntos más destacados es la colaboración con Juan Luis Guerra en el tema “Buscando el mar”, pieza inspirada en la obra de Gabriel García Márquez que fusiona ritmos caribeños con una carga nostálgica.

La producción cierra con el tema homónimo “El último disco”, un vallenato tradicional interpretado junto al acordeonista El Cocha Molina.

Tras este lanzamiento, Vives iniciará su gira internacional denominada “Tour al sol”, donde presentará tanto este nuevo material como los éxitos que han marcado su trayectoria profesional.

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