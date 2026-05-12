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La producción cierra con el tema homónimo "El último disco", un vallenato tradicional interpretado junto al acordeonista El Cocha Molina | Foto: Archivo GEC
La producción cierra con el tema homónimo "El último disco", un vallenato tradicional interpretado junto al acordeonista El Cocha Molina | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Carlos Vives lanzó oficialmente su nueva producción discográfica titulada “El último disco Vol. 1”, un proyecto que rescata la sonoridad orgánica de las sesiones de estudio en vivo y que cuenta con la participación de figuras como Juan Luis Guerra, Sergio George y Niña Pastori.

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