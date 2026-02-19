El cantante colombiano Carlos Vives lanzó el sencillo “Te dedico”, primer adelanto de su próximo proyecto discográfico “El último disco”, con el que inicia una nueva etapa artística enfocada en el romanticismo y la conexión emocional.

La canción propone rescatar el valor de dedicar música y tiempo a las relaciones personales, en contraste con la inmediatez de la actualidad, apostando por un mensaje de amor con intención.

El videoclip tiene como protagonista a Pedro Vives, hijo del artista, quien representa el encuentro entre distintas generaciones y formas de entender el afecto, reforzando el concepto central del tema.

“Los valores han cambiado bastante pero por ejemplo en la canción y en el video valores como es el amor, como se vivía antes más romántico sobre todo, son muy importantes y en verdad no podemos dejar eso atrás”, señaló Pedro Vives.

El sencillo fue compuesto por el propio artista junto a Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Andrés Leal, marcando el inicio de un proyecto orientado a emociones auténticas.

Además, el lanzamiento funciona como antesala de su gira internacional “Tour al Sol 2026”, que incluirá presentaciones en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Carlos Vives marcó el inicio de una nueva era con su tema “Te dedico”. (Foto: Instagram)

El intérprete también recibió nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, consolidando su vigencia dentro de la música latina contemporánea.