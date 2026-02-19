Carlos Vives marcó el inicio de una nueva era con su tema “Te dedico”

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El cantante colombiano Carlos Vives lanzó el sencillo “Te dedico”, primer adelanto de su próximo proyecto discográfico “El último disco”, con el que inicia una nueva etapa artística enfocada en el romanticismo y la conexión emocional.
TE PUEDE INTERESAR
- Kali Uchis en Lima: “He llegado mucho más lejos de donde pensé llegar y sin hacer concesiones con lo que amo”
- Un calendario repleto de nombres sonoros: la temporada 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima
- Matteo Bocelli vuelve a Viña del Mar lejos de la figura de su padre, con nuevo álbum y ganas de conquistar a los latinos
- Shakira celebra el Año Nuevo chino en mandarín y deja entrever que realizará gira en Asia
- “La química fue inmediata”: Mayra Goñi y Rodrigo Brand dan detalles de “Valentina valiente” y cuentan la verdad de la relación que los une tras bambalinas
Seguir temas