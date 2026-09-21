Placebo llega a Lima el próximo 9 de marzo de 2027 en Arena 1, en San Miguel, como parte de su “30th Anniversary Tour”. (Foto: Instagram / @placeboworld)
Placebo llega a Lima el próximo 9 de marzo de 2027 en Arena 1, en San Miguel, como parte de su “30th Anniversary Tour”. (Foto: Instagram / @placeboworld)
Por Redacción EC

Después de más de una década de su última presentación en Perú, Placebo volverá a Lima. La agrupación británica llega el próximo 9 de marzo de 2027 en Arena 1, en San Miguel, como parte de su “30th Anniversary Tour”, una gira con la que celebra los 30 años de su carrera musical.

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