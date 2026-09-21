Después de más de una década de su última presentación en Perú, Placebo volverá a Lima. La agrupación británica llega el próximo 9 de marzo de 2027 en Arena 1, en San Miguel, como parte de su “30th Anniversary Tour”, una gira con la que celebra los 30 años de su carrera musical.

El concierto tendrá un repertorio especialmente dedicado a los primeros años de la banda. Entre los discos que tendrán protagonismo se encuentran “Placebo” (1996) y “Without You I’m Nothing” (1998), dos producciones fundamentales en la trayectoria del grupo liderado por Brian Molko y Stefan Olsdal.

Asimismo, el espectáculo incluirá canciones que Placebo no ha interpretado en vivo durante más de 20 años, por lo que la gira funcionará también como un recorrido por una etapa fundamental de su historia.

El regreso de Placebo ocurre, además, en el marco de “Placebo RE:CREATED”, proyecto relacionado con el aniversario de su álbum debut. La propuesta recupera las grabaciones originales del disco y ofrece una nueva aproximación a las canciones que dieron inicio a la carrera de la banda británica.

¿Cuándo y dónde será la venta de entradas?

La preventa exclusiva para clientes con tarjetas BBVA comenzará el jueves 24 de septiembre y continuará el viernes 25 de septiembre. La venta general se habilitará el sábado 26 de septiembre a través de Ticketmaster, de acuerdo con los detalles anunciados para el espectáculo.

Los precios anunciados para la preventa son de S/290 para Campo A y S/145 para Campo B. Los montos incluyen el descuento del 15% correspondiente a la preventa con tarjetas BBVA.

Placebo llega a Lima el próximo 9 de marzo de 2027 en Arena 1, en San Miguel, como parte de su “30th Anniversary Tour”. (Foto: Instagram / @masterliveperu)

Sobre Placebo

Como se recuerda, Placebo se formó en 1994 y alcanzó reconocimiento internacional con una propuesta que combinó elementos del rock alternativo y el post punk. A lo largo de su carrera, la banda ha construido un repertorio que incluye canciones como “Nancy Boy”, “Pure Morning”, “Every You Every Me” y “The Bitter End”.

La presentación de marzo de 2027 será una nueva oportunidad para que Placebo se encuentre con el público peruano. La agrupación visitó el país por primera vez en 2010 y regresó en 2014 para distintas presentaciones. Ahora, la banda volverá a Lima para celebrar sus tres décadas de trayectoria con un concierto que pondrá especial atención en los primeros años de su carrera.