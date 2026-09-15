Oasis vuelve a captar la atención de todos. La agrupación conformada por los hermanos Liam y Noel Gallagher confirmaron su regreso a los escenarios en 2027, con la gira “Oasis Live ’27”. Inicialmente, la banda anunció conciertos en Reino Unido, Irlanda, Europa continental y Estados Unidos, pero no se descarta que pueda llegar a Latinoamérica, incluso ya hay un ‘guiño’ a Perú durante la promoción del tour.

A través de las redes sociales se ha viralizado una peculiar imagen que corresponde a un video de promoción de la gira en Manchester, ciudad natal de los hermanos Gallagher. Dicha gráfica expone un mensaje directo que vincula a “Oasis Live ’27” con el Perú.

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En el video promocional se puede ver a una fan peruana, quien sostiene una bufanda con los colores de la bandera del Perú y el nombre de Oasis en medio. Esta imagen es parte de la promoción de la gira en Manchester.

A través de las redes sociales se ha viralizado una peculiar imagen que corresponde a un video de promoción de la gira en Manchester, ciudad natal de los hermanos Gallagher. (Foto: Captura de video / The Manc)

Sobre la gira de Oasis

Hasta el momento, “Oasis Live ’27” contempla 38 fechas, que arrancarán el próximo 21 de mayo de 2027 en el estadio Celtic Park de Glasgow (Escocia) y se extenderá hasta el 19 de septiembre, cuando culminarán en el mítico recinto de Knebworth (norte de Londres) -donde ofrecerán cuatro conciertos-, en el que hace tres décadas (1996) tocaron para una audiencia récord de 250.000 personas.

También ofrecerán una residencia de once conciertos en su Mánchester natal, y harán paradas en Múnich (Alemania), Ámsterdam, París, Roma, Boston y Las Vegas (Estados Unidos) y Slane Castle, en Irlanda. Asimismo, ofrecerán dos conciertos en Barcelona: en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Liam y Noel Gallagher iniciaron su gira de reunión con Oasis el 4 de julio de 2025 en Cardiff, tras casi 16 años sin tocar juntos. El tour mundial incluye 41 fechas y comenzó con dos conciertos en el Principality Stadium | Foto: AFP / AFP STRINGER

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Entradas para los conciertos

Para adquirir las entradas, la banda ha habilitado un enlace de registro para los seguidores, que estará disponible hasta el próximo jueves 17 a las 4 p.m. hora británica (15:00 GMT). Además, anunciaron que no habrá una venta general, posiblemente como medida para limitar la reventa y los llamados ‘precios dinámicos’ que utilizan las empresas de tickets.

De esta manera, la banda de rock regresará de nuevo a los escenarios dos años después de su gira mundial “Oasis Live´25” que supuso el reencuentro de los hermanos Gallagher sobre las tablas tras 16 años de separación musical.