La banda de rock Oasis, conformada por los hermanos Liam y Noel Gallagher confirmaron su regreso a los escenarios en 2027, con la gira “Oasis Live ’27”. (Foto: Instagram / @oasis)
La banda de rock Oasis, conformada por los hermanos Liam y Noel Gallagher confirmaron su regreso a los escenarios en 2027, con la gira “Oasis Live ’27”. (Foto: Instagram / @oasis)
Por Redacción EC

Oasis vuelve a captar la atención de todos. La agrupación conformada por los hermanos Liam y Noel Gallagher confirmaron su regreso a los escenarios en 2027, con la gira “Oasis Live ’27”. Inicialmente, la banda anunció conciertos en Reino Unido, Irlanda, Europa continental y Estados Unidos, pero no se descarta que pueda llegar a Latinoamérica, incluso ya hay un ‘guiño’ a Perú durante la promoción del tour.

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