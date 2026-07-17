El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, se encuentra en su recta final y muchas selecciones continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, en esta etapa decisiva de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. Por ello, tras finalizar el encuentro entre la selección argentina e Inglaterra, el compositor británico Liam Gallagher recurrió a sus redes sociales para compartir un inesperado mensaje que rápidamente llamó la atención de los medios deportivos y de los aficionados. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE PUBLICÓ LIAM GALLAGHER TRAS EL TRIUNFO DE ARGENTINA FRENTE A INGLATERRA?

Luego de que la selección argentina derrotara por 2-1 a Inglaterra el pasado 15 de julio, logrando un histórico triunfo que le aseguró un lugar en la final del Mundial 2026, los medios deportivos y los aficionados no tardaron en reaccionar y expresar su entusiasmo a través de las redes sociales. Este es el caso de Liam Gallagher, quien se ha mantenido muy activo en su cuenta oficial de X durante los últimos días. Si bien expresó el profundo cariño que siente por los argentinos, previamente al partido dejó en claro que su deseo es ver a la selección de su país ganar, un comentario que desató un intenso debate entre los internautas. Sin embargo, tras la derrota de los ingleses, el líder de Oasis felicitó a los albicelestes con un sorprendente mensaje: “Respeto a los muchachos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado! LG”.

England won’t win a WC until we get street wise and that goes for the mangers it’s all got too technical let the kids run wild — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 15, 2026

¿QUÉ PAÍSES SERÁN SEDE DE LA PRÓXIMA COPA DEL MUNDO?

A pocos días de que concluya el Mundial 2026, la FIFA confirmó que la Copa del Mundo 2030 se disputará de manera histórica y especial con motivo del centenario del torneo. Es decir, en esa oportunidad, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales, mientras que el resto de los encuentros se jugarán en España, Marruecos y Portugal. A pesar de que esta importante competición comenzó con la participación de 13 selecciones y tuvo como única sede a Montevideo, el medio CNN informó que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, impulsó una propuesta para ampliar a 64 equipos esa edición, una medida que modificaría por completo el formato del torneo y que presentó formalmente en abril durante el 80° Congreso Ordinario de la Conmebol.

Eso no es todo, pues esta decisión se debería a que Uruguay fue elegido por ser la primera sede (1930) y el primer campeón del Mundial; mientras que Argentina, por haber disputado la primera final; y Paraguay, por albergar la sede principal de la Conmebol. Aunque hasta el momento no se ha confirmado que estos tres países sudamericanos clasifiquen de manera directa por ser los anfitriones, se espera que el partido inaugural se juegue en el Estadio Centenario y que estas selecciones disputen sus respectivos encuentros de la fase de grupos como locales, acompañadas por el apoyo de sus hinchas. Por otro lado, la FIFA confirmó que Arabia Saudita será el único país anfitrión del Mundial 2034; aunque aún está por definirse si el torneo se disputará a finales de año para evitar las altas temperaturas características de la región.