Por Manuel Gomez

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, se encuentra en su recta final y muchas selecciones continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, en esta etapa decisiva de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. Por ello, tras finalizar el encuentro entre la selección argentina e Inglaterra, el compositor británico Liam Gallagher recurrió a sus redes sociales para compartir un inesperado mensaje que rápidamente llamó la atención de los medios deportivos y de los aficionados. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.