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La cinta seguirá a los hermanos Gallagher durante su gira de reunión 'Oasis Live'25' | (Foto: Instagram/Oasis)
La cinta seguirá a los hermanos Gallagher durante su gira de reunión 'Oasis Live'25' | (Foto: Instagram/Oasis)
Por Agencia EFE

Un nuevo documental sobre la banda británica Oasis a cargo del creador de los ‘Peaky Blinders’ Steven Knight, que verá la luz en el último trimestre del año, ofrecerá la primera entrevista conjunta de los hermanos Liam y Noel Gallagher en más de 25 años.

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