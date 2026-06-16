Cuando una chica desaparece misteriosamente en un lujoso resort, tanto los empleados como los huéspedes quedan atrapados en el lugar como sospechosos. Al parecer, la joven presenció un hecho delictivo o descubrió un secreto que ponía en peligro a alguien del complejo, así que la policía ordenan el cierre absoluto del recinto, prohibiendo la entrada o salida de cualquier persona, hasta descubrir la verdad que esconden los protagonistas de “Oasis”, serie española de Netflix. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, miembros del reparto y más.

Mira también: Las series y películas que abandonan Netflix en junio de 2026

Este thriller psicológico y de misterio creado por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego tiene como protagonistas a Ana Garcés (“The Promise”), Tomy Aguilera (“Welcome to Eden”) y Victoria Kantch (“Por tus muertos”).

El reparto de “Oasis” también incluye a Manel Duarte, Berta Castañé (“Follow My Voice”), Ada Molina, Cande Méndez , Alex Mola (“La Calima”), Laura Simón (“Offshore”), Jan Buxaderas (“Every Side of the Bed”), Amanda Palomino (“Gastronauts”) y Blas Polidori (“Society of the Snow”). Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez tendrán apariciones especiales.

Manel Duarte asume el rol de Pablo y Berta Castañé asume el rol de Maca en la serie española "Oasis" (Foto: Netflix) / Manuel Fernandez Valdes / Netfli

¿DE QUÉ TRATA “OASIS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Oasis’ es el resort vacacional más lujoso de España, un paraíso reservado para las familias más ricas que cuenta con playas privadas, instalaciones VIP y un sistema de seguridad inexpugnable. Es el sitio ideal para pasar un verano inolvidable.

Pero todo se tuerce cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, todo el mundo es sospechoso…, y nadie puede irse hasta que se encuentre al culpable.”

“Cuando empezamos con ‘Oasis’, le dije al equipo de Netflix que quería hacer una serie para mis hijas, que tienen 14 años. Una historia que hable de lo que están viviendo ahora mismo: la amistad, los secretos, las dudas y esas primeras decisiones que empiezan a definirte. El misterio es solo un pretexto. Oasis es mi manera de decirles: las veo, entiendo este momento y quiero contarles una historia que realmente les llegue al corazón”, explicó el productor Ramón Campos a Netflix.

Por lo visto en el tráiler, la desaparición de Celia, la hija del director de Oasis Infinity, marca un antes y después en el resort hotelero idílico, ya que a partir de ese momento se convierte en una auténtica cárcel de máxima seguridad. Mientras se investiga lo que realmente pasó con la joven, otros secretos salen a la luz.

¿CÓMO VER “OASIS”?

“Oasis” se estrenará el viernes 19 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo thriller español solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “OASIS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “OASIS”

Ana Garcés como Helena

Tomy Aguilera como Dani

Victoria Kantch como Celia

Manel Duarte como Pablo

Berta Castañé como Maca

Jan Buxaderas como Oliver

Ada Molina como Sofía

Alex Mola como Jaén

Laura Simón como Laura

Amanda Palomino como Leo

Blas Polidori como Jon

Cande Méndez

Verónica Sánchez como la Inspectora Ortega

Paco Tous como el Subinspector Ginés

Unax Ugalde

Alicia Borrachero

Mercedes Sampietro

Paco Tous interpreta al Subinspector Ginés, Verónica Sánchez interpreta a la inspectora Ortega en la serie española "Oasis" (Foto: Netflix) / Manuel Fernandez Valdes / Netfli

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “OASIS”?

“Oasis”, que cuenta con Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Pinillos como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “OASIS”?

“Oasis”, producida por la compañía Bambú Producciones (“Las chicas del cable”, “El caso Asunta”), se grabó íntegramente en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España). El rodaje de la producción finalizó de forma oficial el 6 de noviembre de 2025, tras varios meses de filmación.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí