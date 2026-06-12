CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Un grave estallido de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) durante un importante juicio arruina la carrera de la abogada Amanda Torres Holgado (Elena Rivera), quien decide alejarse de todo y todos por nueve meses en “Perdiendo el juicio”. Esto no solo afecta el prestigio de la letrada, también termina con su matrimonio con César Castillo Lima (Miquel Fernández), otro gran abogado. Luego de que su hermana es acusada de asesianto, la protagonista de la serie española que llegó a Netflix se ve obligada a volver al trabajo y asumir su defensa. ¿Logra demostrar la inocencia de Daniela (Carol Rovira)?

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El drama legal creado y escrito por Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías para Antena 3 y Atresplayer empieza con Amanda lista para sumar otro caso a su lista de victorias. Sin embargo, antes del juicio descubre que ha perdido a su bebé. Aunque trata de mantener la calma, durante la audiencia pierde el control y su vida empieza a desmoronarse.

Nueve meses después, la protagonista de “Perdiendo el juicio” debe buscar trabajo debido a que César deja de pagar sus cuentas. A pesar de que alguna vez fue la mejor abogada de Madrid, nadie quiere contratarla. Solo Gabriel Ochoa (Manu Baqueiro), que tiene un pequeño despacho con malas referencias, decide darle una oportunidad, aunque tiene una intención oculta.

Amanda (Elena Rivera) acepta trabajar con Gabriel Ochoa (Manu Baqueiro) para ayudar a su hermana en el drama legal "Perdiendo el juicio" (Foto: Atresmedia Televisión)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PERDIENDO EL JUICIO”?

Una clienta de Gabriel Ochoa tiene Toc, así que necesita a Amanda para ayudarle a ganar su caso. Amanda no está de acuerdo con sus métodos, pero acepta intervenir para no dejar sola a la joven. No solo logra demostrar la inocencia de la mujer, también le gana a César Castillo Lima, quien ahora tiene una relación con su nueva socia, Sara Fuentes (Dafne Fernández).

A pesar de que Gabriel desea contratarla en su bufete, Amanda se niega a tener tratos con él. No obstante, una tragedia la obliga a aceptar su propuesta: su hermana Daniela es detenida el día de su boda y acusada de asesinar a su novio Jaime Ortiz (Eloy Azorín), quien también es amigo y socio de César.

Amanda decide firmar el divorcio, pero se arrepiente cuando descubre que su ex representará a la parte acusadora y que su matrimonio podría evitar su participación en el caso. En tanto, Amanda y Gabriel consiguen que Daniela enfrente el proceso en libertad, pero las cosas se complican cuando sale a la luz que ella y Jaime se casaron en Las Vegas, lo que podría interpretarse como el móvil del crimen.

Esto sumado a que en los videos de la cámara de seguridad, la única que entra a la habitación dónde Jamie muere es Daniela, dan pocas esperanzas. Incluso Daniela considera llegar a un acuerdo para evitar recibir una condena mayor. Amanda comprende que es mejor que César sea parte del caso, porque será justo con su hermana, así que firma los papeles del divorcio. Mientras entrega los documentos, se entera que el arma del crimen fue una de las plumas estilográficas que los novios obsequiaron en la boda.

En cada episodio de “Perdiendo el juicio”, Amanda y Gabriel buscan pruebas que demuestren la inocencia de Daniela, pero también trabajan en otros casos. Desde una anciana que atacó a un actor por error, un cliente que quiere ir a la cárcel para volver ver a su hijo, el asesinato de un famoso cocinero, y más.

Daniela Torres Holgado (Carol Rovira) fue la última en ver a Jaime con vida, pero aseguda que no es la asesina en el drama legal español "Perdiendo el juicio" (Foto: Atresmedia Televisión)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PERDIENDO EL JUICIO”?

¿Quién asesinó a Jamie y por qué?

Después de descubrir que el arma del crimen fue una pluma, Amanda y Gabriel se dedican a buscarla, pero no logran encontrarla. Al menos, saben que además de las repartieron en la boda, Jaime mandó a hacer otras tres. ¿A quiénes se las entregó? Mientras realizan otras averiguaciones, alguien envía el arma homicida en su sobre. Entonces, ¿quién es culpable?

En el proceso, Amanda descubre que César tenía el segundo teléfono de Jaime porque Jaime lo estaba chantajeando con revelar un oscuro secreto de su pasado. Pero más tarde, se revela que César no mató a Jaime, sino que simplemente trataba de salvar su reputación. Otros personajes de “Perdiendo el juicio” también se convierten en sospechosos antes de llegar al verdadero asesino.

Amanda se acerca a la verdad cuando descubre que desaparecieron los expedientes judiciales de denuncias graves que Jaime estaba investigando de manera secreta. Logra llegar hasta Tomás Fuentes, el padre de Sara. El hombre que estaba vinculado a una red de corrupción institucional acepta confesar, pero solicita protección. Antes de que Gabriel y Amanda se reúnan con él, es asesinado.

Al final de “Perdiendo el juicio”, Amanda descubre a la culpable gracias a la revelación de que había una persona inesperada en el lugar de los hechos y al patrón idéntico utilizado en el asesinato del padre de Sara. En el clímax del juicio, Amanda ata cabos y expone directamente a la jueza Paloma (María Pujalte), quien está relacionada con la red de corrupción.

Paloma quería evitar que Jaime continuara con su investigación y arruinara su carrera como jueza. Al confrontar a Paloma, Amanda no solo logra demostrar la inocencia de su hermana, también consigue superar sus miedos. En el ámbito personal, Amanda y Gabriel acuerdan ser solo amigos. Cuando Gabriel le propone ser socia de su bufete, aparece César (quien tendrá un hijo con Sara). ¿Habrá temporada 2?

La jueza Paloma (María Pujalte) asesinó a Jaime y al padre de Sara para evitar perder su carrera en el drama legal español "Perdiendo el juicio" (Foto: Atresmedia Televisión)

¿CÓMO VER “PERDIENDO EL JUICIO”?

“Perdiendo el juicio” está disponible en Netflix desde el viernes 12 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la serie española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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