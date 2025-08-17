Noel Gallagher parece haber recuperado la inspiración durante la gira de Oasis y, según informes, ya ha escrito varias canciones nuevas.

A sus 58 años, el músico aún no decide si estos temas formarán parte de un nuevo álbum en solitario o si se transformarán en material para un posible regreso discográfico junto a su hermano Liam.

Un informante declaró a The Mirror: “Noel ha sido inspirado por tocar frente a multitudes que lo adoran, lo que ha recargado su creatividad. Pero todavía no ha decidido si su trabajo se convertirá en un nuevo álbum de Oasis con Liam en la voz”.

Por ahora, no existe un acuerdo oficial para que la banda vuelva al estudio. El mismo informante comentó: “Noel ha estado de muy buen humor y hasta ha estado tocando nuevas canciones en su camerino. Sin embargo, no están alineadas con ningún proyecto todavía. Todo va bien ahora, pero nadie sabe qué pasará recordando los problemas pasados entre los hermanos”.

Durante este tour, surgieron rumores sobre nuevas canciones y la posibilidad de un álbum, aunque no existe confirmación oficial. (Foto: AFP)

Cabe recordar que Oasis se separó en 2009 tras una fuerte pelea, pero el año pasado anunciaron su reunión y en julio iniciaron su esperada gira en Cardiff. Cada hermano podría ganar hasta £50 millones (casi $68 millones) si logran mantener la paz en el camino, aunque, según reportes, fuera del escenario se mantienen distanciados.

La banda ya recibió ofertas millonarias para extender el reencuentro en 2026, incluyendo cuatro shows en Knebworth House, que coincidirían con el 30 aniversario de sus legendarios conciertos de 1996.

Además, circulan rumores sobre una residencia en el Etihad Stadium de Manchester, aunque quienes están cerca del grupo aseguran que no hay contratos firmados.

“La reunión de Oasis no ha sido solo una serie de conciertos, ha sido un movimiento cultural. Nada se compara en la historia reciente”, dijo una fuente.

Se dio a conocer que hay ofertas millonarias para extender la gira. (Foto: AFP)

Mientras tanto, Liam no deja de lado su estilo provocador. Durante un show en Murrayfield Stadium, el cantante de 52 años arremetió contra el Festival Fringe de Edimburgo.

“¿Qué pasa en Edimburgo entonces? ¿Qué es toda esa tontería? ¿Gente tragando espadas, bicicletas de una sola rueda y trucos de cartas ridículos?“, dijo Liam.

Sus comentarios surgieron luego de que concejales locales calificaran a los fans de la banda como “borrachos, gordos y de mediana edad”.

El futuro de la banda dependerá de la relación entre Noel y Liam, quienes deben decidir si prolongan la reunión o cierran este capítulo. (Foto: Instagram)

Por otro lado, tanto Noel como Liam fueron advertidos de no opinar públicamente sobre Donald Trump para no poner en riesgo la gira de Oasis en Estados Unidos y Canadá.

En el pasado, Liam llamó al expresidente “idiota”, mientras que Noel criticó sus políticas ambientales como “estúpidamente aterradoras”.

El manager Jonathan Shalit fue directo: “Mi consejo para Oasis es simple: manténganse alejados de la política estadounidense si quieren que la gira continúe sin problemas”.

El regreso de Oasis tras más de una década

Después de 16 años de su separación, los hermanos Noel y Liam Gallagher se reunieron para una gira mundial. El anuncio se hizo en agosto de 2024 y se confirmó que la gira “Oasis Live ’25” sería su primer tour juntos desde 2009.

El anuncio inicial de la gira incluyó 14 conciertos en el Reino Unido e Irlanda. Debido a la alta demanda, se agregaron fechas adicionales en esas regiones, seguidas de conciertos en América del Norte, América del Sur, Asia y Australia. En las ventas de entradas, 14 millones de personas compitieron por 1.4 millones de boletos para las fechas en el Reino Unido y otros países.

La alineación para la gira incluye a los hermanos Gallagher, junto con Paul “Bonehead” Arthurs y Gem Archer en las guitarras, Andy Bell en el bajo y Joey Waronker en la batería. Los actos de apoyo para la gira incluyen a Cast y Richard Ashcroft, entre otros. Liam Gallagher, por su parte, hizo comentarios públicos sobre el fin de su enemistad con su hermano y el regreso de la banda.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí