Tras 16 años de separación y una rivalidad que parecía insalvable, Oasis volvió a los escenarios y lo hizo de forma épica. Más de 170 mil personas asistieron a los dos primeros conciertos en Cardiff, Gales, los días 4 y 5 de julio, donde los hermanos Liam y Noel Gallagher compartieron escenario, se abrazaron y emocionaron al público. Sin embargo, el detalle más conmovedor llegó cuando Noel reveló públicamente al verdadero responsable de esta histórica reunión: Paul ‘Bonehead’ Arthurs.

Durante la presentación del sábado, Noel tomó el micrófono para rendir homenaje al guitarrista rítmico y fundador de la banda: “En la guitarra… si no fuera por él, nada de esto estaría pasando” . La ovación fue inmediata. Así se confirmaba lo que muchos sospechaban: Bonehead fue quien logró lo que nadie más pudo durante más de una década.

Noel Gallagher reveló que el guitarrista fue clave para volver a unir a la banda tras 16 años. (Foto: Instagram/Oasis)

Aunque no se han dado detalles precisos sobre cómo se produjo la mediación, medios como NME y Billboard señalan que Bonehead habría actuado como intermediario y figura conciliadora entre los hermanos Gallagher, quienes llevaban años distanciados por peleas personales y declaraciones públicas.

El resultado fue evidente. Liam y Noel no solo tocaron juntos en el escenario, sino que lo hicieron con gestos de complicidad y cercanía, saludando al público tomados del brazo. Junto a ellos también participaron Gem Archer (guitarra), Andy Bell (bajo) y Joey Waronker (batería).

El regreso de Oasis no ha sido tomado a la ligera. Según el diario The Sun on Sunday, los hermanos han acordado una serie de reglas para mantener la armonía durante la gira “Oasis Live 2025”. Una de ellas es hospedarse en hoteles distintos antes de cada show, a fin de evitar tensiones innecesarias. “Están priorizando la calma y el enfoque”, revelaron fuentes cercanas.

Por su parte, Liam también ha dado señales de compromiso total: ha dejado el alcohol, duerme ocho horas diarias y mantiene una rutina saludable que se refleja en su desempeño vocal.

Con esta vuelta triunfal y la intervención clave de Paul Arthurs, Oasis no solo marca su regreso a los escenarios, sino también el inicio de una nueva etapa, más madura y consciente, que promete convertirse en uno de los hitos musicales más recordados de la década.