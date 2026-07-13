Beat Planet presentó oficialmente “Amor de mi vida”, el nuevo sencillo de Los Conquistadores de la Salsa, durante un encuentro que reunió a artistas, DJs y representantes de la industria musical peruana. La actividad sirvió como escenario para dar a conocer el lanzamiento y generar espacios de intercambio entre distintos actores del sector.

La presentación también marcó un nuevo paso para la agrupación, que busca acercar su propuesta a nuevas generaciones sin perder la esencia que la ha convertido en uno de los referentes de la salsa peruana.

Durante la jornada, la música se combinó con espacios de conversación sobre la evolución de la industria y los desafíos que enfrenta el sector. Los artistas de Beat Planet participaron en un showcase donde compartieron experiencias, presentaron sus proyectos y conversaron sobre las nuevas tendencias del mercado. Además, el meet & greet con la Asociación de DJs del Perú permitió acercar a artistas, DJs y representantes del sector para impulsar la difusión de nuevos lanzamientos.

El encuentro también reunió a promotores y profesionales de la industria en un mismo espacio, favoreciendo el intercambio de ideas y la creación de nuevos contactos. La jornada destacó el valor del trabajo colaborativo para fortalecer la escena musical peruana, especialmente en los géneros tropical y urbano.

Las actividades también abordaron las oportunidades que tiene la música peruana para ampliar su presencia en escenarios internacionales y la importancia de seguir impulsando a los nuevos talentos. En ese contexto, Beat Planet reafirmó su compromiso de promover iniciativas que conecten a artistas, medios y promotores, contribuyendo al desarrollo del sector.

Con la presentación de “Amor de mi vida”, Los Conquistadores de la Salsa suman un nuevo sencillo a su repertorio y buscan seguir acercándose a nuevas generaciones de oyentes.