La presentación de “Amor de Mi Vida” reafirmó el compromiso de Los Conquistadores de la Salsa. (Foto: Difusión)
La presentación de “Amor de Mi Vida” reafirmó el compromiso de Los Conquistadores de la Salsa. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Beat Planet presentó oficialmente “Amor de mi vida”, el nuevo sencillo de Los Conquistadores de la Salsa, durante un encuentro que reunió a artistas, DJs y representantes de la industria musical peruana. La actividad sirvió como escenario para dar a conocer el lanzamiento y generar espacios de intercambio entre distintos actores del sector.