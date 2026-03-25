La orquesta peruana Los conquistadores de la salsa anuncia el lanzamiento de un ambicioso proyecto discográfico en tributo a la legendaria orquesta colombiana Los Titanes, referentes indiscutibles por su influencia y aporte a la historia de la salsa.

Este proyecto nace como un trabajo conjunto entre ambas agrupaciones, bajo el sello de Discos Fuentes, casa histórica de la música tropical en Colombia.

Como parte central de esta producción, se presenta un popurrí especial con clásicos de Los Titanes como “Compárame”, “En trance”, “Mi amante niña”, “Eres mi razón de ser” y “Apriétala”, interpretados junto a los reconocidos vocalistas Óscar Quesada y Orlando Quesada, quienes mantienen intacta la fuerza y esencia de sus voces originales en esta propuesta renovada.

Este popurrí forma parte del icónico compilado “Los 14 Cañonazos Bailables” de Discos Fuentes, uno de los lanzamientos más esperados cada fin de año en el mundo de la música tropical.

“Para Los Conquistadores de la Salsa, rendir tributo a Los Titanes de Colombia es un verdadero honor. Hemos trabajado de manera conjunta para lograr un resultado que respeta la esencia de estas obras, pero con un sonido actual y renovado que conecta con nuevas audiencias”, señaló Edith Chirinos, productora general de la orquesta.

Actualmente, Los Titanes se encuentran en el Perú, realizando una gira de medios junto a Los Conquistadores de la salsa y celebrando el estreno oficial del videoclip de este tributo. Cabe destacar que el videoclip fue grabado en Medellín, Colombia, en noviembre de 2025, consolidando este proyecto como un puente musical entre dos grandes potencias salseras.

El videoclip ya está disponible en el canal oficial de YouTube de ambos artistas, esto marca un nuevo hito en la trayectoria internacional de Los Conquistadores de la Salsa.