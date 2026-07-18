La nueva producción discográfica se encuentra disponible en plataformas musicales | Foto: Difusión
La nueva producción discográfica se encuentra disponible en plataformas musicales | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante panameño Makano estrenó su nuevo álbum titulado “Vivencias”, un proyecto de música urbana romántica, disponible en plataformas digitales, que fue desarrollado por un equipo de productores y compositores peruanos.

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