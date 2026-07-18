El cantante panameño Makano estrenó su nuevo álbum titulado “Vivencias”, un proyecto de música urbana romántica, disponible en plataformas digitales, que fue desarrollado por un equipo de productores y compositores peruanos.

Esta colaboración nació gracias a la fuerte conexión que el artista tiene con Perú, un país que visita seguido. El equipo nacional está integrado por Boris Silva, Vincez, Stefano Toller y Chino Maiden, quienes trabajan con el panameño desde 2021.

En este disco, Silva asumió la producción ejecutiva y Chino Maiden, quien también es el director musical de sus giras, se encargó de la postproducción.

El álbum mezcla el clásico reggaetón romántico del artista con bolero urbano y pop. Sobre este nuevo sonido, el propio Makano comentó que su tema “Indiferente” es un bolero urbano lleno de sentimiento que mantiene su esencia, pero con un toque moderno.

Con este lanzamiento, el cantante busca conectar con las nuevas tendencias sin perder el estilo que lo hizo famoso.