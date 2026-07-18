El repertorio incluirá un repaso por los principales éxitos de su carrera como solista y de su anterior etapa en formato dúo | Foto: Difusión
El repertorio incluirá un repaso por los principales éxitos de su carrera como solista y de su anterior etapa en formato dúo | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantautor ayacuchano Diosdado Gaitán Castro presentará un concierto el próximo 23 de agosto en el Parque de la Exposición de Lima para celebrar sus 39 años de trayectoria artística, buscando exponer su trabajo en la preservación y evolución del folclore nacional.

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