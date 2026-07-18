El cantautor ayacuchano Diosdado Gaitán Castro presentará un concierto el próximo 23 de agosto en el Parque de la Exposición de Lima para celebrar sus 39 años de trayectoria artística, buscando exponer su trabajo en la preservación y evolución del folclore nacional.

Para este ‘show’, el intérprete subirá al escenario acompañado por su agrupación musical, denominada El Sol, e incluirá la participación de diversos músicos invitados para ofrecer un repertorio que combine el huayno tradicional con los arreglos contemporáneos.

#39Aniversario #MusicaAndina #FolclorePeruano #ConciertoLima ♬ sonido original - Diosdado Gaitán Castro @diosdadogaitancastro ¡Se reveló la gran sorpresa para Lima! 🥳🇵🇪 Celebramos 39 años de historia y pasión por lo nuestro con un concierto de lujo. ¡Prepárense para una noche inolvidable donde vamos a cantar, saltar y zapatear con toda el alma! Anoten en sus calendarios: 🗓 Domingo 23 de agosto a las 8:00 p.m. 📍 Anfiteatro del Parque de la Exposición 🎟 Las entradas estarán disponibles muy pronto a través de Joinnus. ¡Estén súper atentos porque avisaremos por aquí apenas salgan a la venta! ¿Quiénes ya están listos para la gran jarana? 👇🎶 #DiosdadoGaitanCastro

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Con casi cuatro décadas de actividad, Gaitán Castro se refirió al reto que implica la vigencia musical en el país y señaló los factores que considera esenciales para lograr el reconocimiento sostenido de la audiencia.

“Llegar a ocupar un lugar en el espectro puede parecer fácil pero mantenerse solo se logra con humildad y trabajo”, afirmó el artista.

Asimismo, el compositor y guitarrista nacido en Huamanga explicó que la permanencia en el gusto del público solo es posible mediante una actitud de agradecimiento constante hacia los seguidores.

Diosdado Gaitán Castro

El repertorio de la gala incluirá un repaso por los principales éxitos de su carrera como solista y de su anterior etapa en formato de dúo, periodos en los cuales incorporó instrumentos modernos como la batería y el bajo electrónico a los ritmos tradicionales de los Andes.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Joinnus.