El cantautor peruano Diosdado Gaitán Castro y Nayda Gutiérrez, conocida como la “voz de oro” del canto wanka, realizarán un concierto que celebra la música andina, titulado “Lo nuestro suena así”, el próximo 5 de septiembre en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco.

De ese modo, el evento busca destacar lo mejor del folclore andino, combinando la juventud y experiencia de ambos artistas, por lo que, el concierto incluirá un repaso por sus temas más populares.

“El camino del arte nos da esa maravillosa posibilidad de juntar el talento que Dios nos ha dado para regalar una noche de sentimientos, recuerdos, de baile, transportando musicalmente, con nuestras voces, a cada rincón de nuestro Perú profundo” , dijo Gaitán Castro.

Nayda Gutiérrez, con 13 años de trayectoria, ha consolidado su carrera en el género wanka. Su repertorio incluye temas como “Siempre te amaré” y “Mi vida sin ti”, entre otros.

Por su parte, Diosdado, próximo a cumplir 39 años de carrera, es reconocido por su propuesta de folclore andino contemporáneo, que junto a su grupo El Sol, interpreta canciones como “El Perú nació serrano”, “Amor, amor” y más piezas tradicionales.

Las entradas para “Lo nuestro suena así” están disponibles en Joinnus.