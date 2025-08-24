Liam Gallagher dio un gran paso para reforzar su reconciliación con Noel durante la esperada gira de reunión de Oasis. Después de 16 años separados, los hermanos se reunieron para una gira mundial de 41 conciertos, que comenzó con un show en el Principality Stadium de Cardiff ante más de 70,000 personas.

Tras el éxito del tour, Liam, de 52 años, invitó a Noel, de 58, a pasar juntos la Navidad para cerrar con broche de oro esta nueva etapa familiar.

Una fuente contó a The Sun: “Liam quiere que esta Navidad sea especial tras la gira tan exitosa que han tenido. Está deseando reunir a toda la familia para descansar y que todos estén en la misma mesa”.

Oasis, formado en 1991, se hizo famoso no solo por su música, sino también por las polémicas y la intensa rivalidad entre los hermanos, que terminó en una separación en 2009 después de una fuerte pelea en París.

Tras el éxito del tour, Liam invitó a su hermano a pasar juntos la Navidad, destacando lo importante que ha sido para ellos ver a sus hijos compartir tiempo. (Foto: AFP)

Ahora, con su relación en mejores términos, Noel se sinceró sobre cómo se sintió al volver al escenario.

“Estoy completamente asombrado, todos lo estamos. Cada noche tiene la misma energía. No suelo quedarme sin palabras, pero no puedo describirlo bien. Subestimé enormemente en lo que me estaba metiendo”, dijo en una entrevista con talkSport.

El músico admitió que la magnitud del regreso lo tomó por sorpresa.

Noel confesó que subestimó la magnitud del regreso y que en los primeros minutos del show se sintió abrumado, aunque ahora disfruta cada presentación. (Foto: stringer / AFP)

“Después de cinco minutos pensé: ‘¿Podemos volver al camerino y empezar de nuevo?’ Mis piernas se volvieron gelatina en la segunda canción. He tocado en estadios antes, pero esto es diferente”, explicó.

Pese a eso, elogió a su hermano: “Liam lo está haciendo increíble y estoy orgulloso de él. Olvidé lo gracioso que era”.

Sobre su relación, Noel comentó que no son de los que se ponen sentimentales, pero disfruta volver a trabajar con él: “Es genial estar otra vez con Bonehead y Liam. Cuando todo termine lo reflexionaremos, pero por ahora es grandioso. No podría hacer lo que él hace en los estadios, no está en mi naturaleza. Miro y pienso: ‘Bien por ti, amigo’”.

Además, aseguró estar orgulloso de Liam y adelantó que espera con entusiasmo los próximos conciertos, especialmente en Argentina. (Foto: AFP)

Cabe agregar que la gira continuará en Norteamérica, luego en Asia, Australia y Sudamérica, con un concierto especial en el estadio River Plate de Buenos Aires, uno de los favoritos de la banda.

Noel también confesó que ha estado escribiendo nuevas canciones inspirado por la energía del público, aunque no hay planes confirmados para un nuevo disco.

“No hay nada decidido aún, las canciones no están alineadas con ningún proyecto, pero estoy de buen humor”, reveló una fuente.

El regreso de Oasis tras más de una década

Después de 16 años de su separación, los hermanos Noel y Liam Gallagher se reunieron para una gira mundial. El anuncio se hizo en agosto de 2024 y se confirmó que la gira “Oasis Live ’25” sería su primer tour juntos desde 2009.

El anuncio inicial de la gira incluyó 14 conciertos en el Reino Unido e Irlanda. Debido a la alta demanda, se agregaron fechas adicionales en esas regiones, seguidas de conciertos en América del Norte, América del Sur, Asia y Australia. En las ventas de entradas, 14 millones de personas compitieron por 1.4 millones de boletos para las fechas en el Reino Unido y otros países.

La alineación para la gira incluye a los hermanos Gallagher, junto con Paul “Bonehead” Arthurs y Gem Archer en las guitarras, Andy Bell en el bajo y Joey Waronker en la batería. Los actos de apoyo para la gira incluyen a Cast y Richard Ashcroft, entre otros. Liam Gallagher, por su parte, hizo comentarios públicos sobre el fin de su enemistad con su hermano y el regreso de la banda.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí