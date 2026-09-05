Liam Gallagher (I) y Noel Gallagher (D), integrantes de la banda inglesa de rock Oasis, llegan a la playa del Lido para participar en el Festival Internacional de Cine de Venecia | Foto: EFE
Liam Gallagher (I) y Noel Gallagher (D), integrantes de la banda inglesa de rock Oasis, llegan a la playa del Lido para participar en el Festival Internacional de Cine de Venecia | Foto: EFE
/ ETTORE FERRARI
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Los hermanos Liam y Noel Gallagher llegaron este sábado 5 de setiembre al Festival de Cine de Venecia para asistir a la proyección oficial de ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’, largometraje documental que narra su reconciliación y el desarrollo de su actual gira.

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