Los hermanos Liam y Noel Gallagher llegaron este sábado 5 de setiembre al Festival de Cine de Venecia para asistir a la proyección oficial de ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’, largometraje documental que narra su reconciliación y el desarrollo de su actual gira.

Los artistas arribaron en un taxi acuático al muelle del Lido y posaron juntos ante las cámaras, aunque no participaron en la conferencia de prensa oficial del festival.

La producción, dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace con guion de Steven Knight, se proyecta fuera de competición y evita indagar en las disputas que causaron la ruptura del grupo en 2009.

(De izquierda a derecha) Liam y Noel Gallagher, integrantes de la banda de rock Oasis, posan durante el photocall de 'Oasis: Don't Look Back in Anger' en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 5 de septiembre de 2026. | Foto: EFE / FABIO FRUSTACI

Sobre el enfoque del filme, que no participa en la competencia, Knight sostuvo: “No se llama ‘Don’t Look Back in Anger’ por casualidad; no miramos a lo que pasó, simplemente damos por hecho que eso fue lo que ocurrió. De lo que trata esta película es de lo que sucede ahora mismo”.

La obra, de 122 minutos de duración, recopila material exclusivo de los ensayos, imágenes de backstage y la primera entrevista conjunta de los hermanos Gallagher en más de dos décadas.

Na na natenés que cerrar el estadio los grandes hacen eso!!!!

Como van a llegar así al Festivasl de Venecia????



Legends #oasis#venicefestival pic.twitter.com/AeaKIppe9p — Diego Actis (@oasisgram) September 5, 2026

En el material registrado, Noel Gallagher se refirió al nuevo vínculo con su hermano asegurando que llegaron a la gira “como iguales” y que “ya no hay una lucha por el poder”, agregando además que lograron perdonarse “sin decir una palabra”.

Por su parte, Liam Gallagher expresó su sorpresa por la respuesta de los fans ante el retorno del grupo, señalando que “les ha alucinado” constatar lo que el repertorio sigue significando para los seguidores.

“El amor y la emoción del público fueron fundamentales para que volvieran a estar juntos. La música los volvió a unir, se reencontraron sobre el escenario”, sostuvo el codirector Dylan Southern.

Asimismo, Knight remarcó la intención central del trabajo, indicando que el punto de partida fue desarrollar un relato de “reconciliación, redención y perdón” que mostrara la cercanía actual entre ambos músicos.

Liam Gallagher (derecha) y Noel Gallagher, integrantes de la banda británica de rock Oasis, llegan a la playa del Lido para participar en el Festival Internacional de Cine de Venecia | Foto: EFE / ETTORE FERRARI

*Con información de EFE

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