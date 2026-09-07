El regreso de una de las bandas más influyentes de la historia del Britpop ha dado el salto definitivo del escenario a la gran pantalla. La premiere mundial del documental “OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER” se convirtió en el evento estelar de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Los emblemáticos miembros de la agrupación, Liam y Noel Gallagher, desfilaron por la alfombra roja del Lido acompañados por el creador y guionista Steven Knight, así como por los renombrados directores Dylan Southern y Will Lovelace. La proyección tuvo lugar en la imponente Sala Grande del histórico Palazzo del Cinema, donde fue ovacionada con gran entusiasmo por más de 1.000 invitados, críticos de cine y fanáticos que presenciaron este hito cultural.

Fecha de estreno en cines e IMAX en Latinoamérica y llegada a Disney+

Para los seguidores de la región, la espera para revivir este histórico fenómeno musical está por terminar. Disney+ presenta este lanzamiento especial en cines de la película original de Hulu, producida por Magna Studios y Sony Music Vision.

Estreno en salas tradicionales e IMAX: A partir del 10 de septiembre , la película llegará a los principales cines y salas IMAX® de Latinoamérica.

A partir del , la película llegará a los principales cines y salas IMAX® de Latinoamérica. Formato de alta calidad: La experiencia en IMAX® permitirá a la audiencia sentir la vibración y el alcance sonoro de los shows como si estuviesen en primera fila.

La experiencia en IMAX® permitirá a la audiencia sentir la vibración y el alcance sonoro de los shows como si estuviesen en primera fila. Lanzamiento en streaming: Tras su paso por la cartelera cinematográfica, el documental estará disponible de forma exclusiva en la plataforma Disney+ más adelante en el año.

De qué trata el documental de la gira de reunión Oasis Live ’25

“OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER” narra con precisión el desarrollo de la gira mundial de reunión Oasis Live ’25, considerada por la crítica especializada como el acontecimiento musical y de rock ‘n’ roll más esperado del siglo XXI.

La película explora en detalle el viaje de los hermanos Gallagher, capturando la energía de los escenarios, la intimidad en backstage y las primeras impresiones de los músicos en su regreso a los ensayos. Entre sus puntos árabes más destacados se encuentran:

Entrevistas exclusivas: Muestra los primeros diálogos e interacciones conjuntas entre Noel y Liam Gallagher en más de 25 años. Acceso total y material inédito: Tomas únicas tomadas durante las pruebas de sonido, bastidores y el día a día de la producción de la gira. Perspectiva del público global: El documental aborda el impacto emocional de la banda en distintas generaciones, recopilando testimonios e historias de admiradores de todo el mundo.

Un equipo creativo y técnico ganador del premio Óscar

La realización de “OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER” reúne a destacadas figuras de la industria cinematográfica internacional. La creación y el guion estuvieron a cargo de Steven Knight, nominado al BAFTA y al Óscar, célebre por producciones como Peaky Blinders y Mil Golpes. En la dirección, Dylan Southern y Will Lovelace aportan su amplia experiencia en documentales musicales, tras firmar obras aclamadas como LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos y Nos vemos en el baño.

La producción es una obra de Magna Studios presentada por Sony Music Vision en colaboración con Sony Music Entertainment UK, bajo el trabajo de los productores Sam Bridger (Lewis Capaldi: Cómo me siento ahora) y Guy Heeley (Peaky Blinders: El hombre inmortal).

El apartado técnico destaca por su nivel artístico y auditivo:

Mezcla y diseño de sonido: A cargo de los ganadores del Óscar James Mather (Top Gun: Maverick, Belfast) y Tarn Willers (Zona de interés).

A cargo de los ganadores del Óscar James Mather (Top Gun: Maverick, Belfast) y Tarn Willers (Zona de interés). Dirección de fotografía: Liderada por Haris Zambarloukos (Belfast, Beetlejuice Beetlejuice).

Liderada por Haris Zambarloukos (Belfast, Beetlejuice Beetlejuice). Montaje y edición: Trabajo realizado por los editores George Cragg y Martina Zamolo.

El impacto cultural del regreso de Oasis a la música mundial

Más allá del ámbito musical, la obra indaga en el fenómeno sociocultural que rodea a la banda originaria de Manchester. Tras años de distanciamiento y especulaciones mediáticas, la reunión de Liam y Noel Gallagher no solo batió récords en la venta de entradas a nivel mundial, sino que reconfirmó la vigencia de sus canciones como himnos intergeneracionales. “OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER” rinde homenaje a ese legado, documentando cómo su música continúa conectando con audiencias de todas las edades.