Robbie Williams está a pocas semanas de ofrecer sus primeros conciertos en Perú. Ante esto, decidió enviar un mensaje a sus fans peruanos antes de sus dos shows, el 22 y 24 de septiembre, en Arena 1 Park, como parte de su gira “Britpop Tour”.

“Hola, Perú. Aquí está Robbie”, comienza el mensaje del cantante, quien anunció personalmente su próxima visita a la capital peruana. “Estaré yendo a Lima en setiembre para presentarme en Arena 1 Park con el Britpop Tour”, señaló el artista, quien llegará por primera vez al país en su extensa trayectoria musical.

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Williams también aprovechó el video para invitar a sus seguidores a no quedarse fuera de su esperado debut en territorio peruano. Aún quedan entradas disponibles para el concierto del miércoles 23 de setiembre, mientras que el concierto del jueves 24 se encuentra agotado.

La expectativa por la llegada de Robbie Williams quedó demostrada desde el inicio de la venta de entradas. La primera fecha, programada para el 24 de setiembre, consiguió el sold out en menos de una semana. La preventa, además, había agotado su stock en apenas 50 minutos, con miles de personas intentando adquirir boletos.

Ante la alta demanda, se anunció una segunda presentación para el 23 de setiembre. De esta manera, Robbie Williams sumó dos conciertos consecutivos en Lima, luego de que las entradas para su primera presentación se agotaran rápidamente.

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El artista británico llegará a Lima con un repertorio que reúne algunos de los mayores éxitos de su carrera como solista. Canciones como “Angels”, “Feel”, “Supreme” y “Millennium” forman parte de los temas más esperados por sus seguidores, junto con otros clásicos como “Come Undone”, “Let Me Entertain You” y “Something Beautiful”.

Robbie Williams agotó las entradas de su concierto en LIma en Arena 1 Park de la Costa Verde, que se realizará el jueves 24 de setiembre | Foto: @robbiewilliams

El “Britpop Tour” también representa el regreso de Robbie Williams a Latinoamérica después de dos décadas de ausencia y su debut en escenarios peruanos. La gira toma el nombre de “Britpop”, su más reciente álbum de estudio, y repasa distintas etapas de su trayectoria musical.

“No puedo esperar a verlos a todos ahí”, expresó Williams al cerrar su saludo dirigido a sus seguidores peruanos. Las entradas que aún quedan disponibles para el concierto del miércoles 23 de setiembre en Arena 1 Park están a la venta a través de Ticketmaster.