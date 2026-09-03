“Hola, Perú. Aquí está Robbie”, comienza el mensaje del cantante, quien anunció personalmente su próxima visita a la capital peruana. “Estaré yendo a Lima en setiembre para presentarme en Arena 1 Park con el Britpop Tour”, señaló el artista, quien llegará por primera vez al país en su extensa trayectoria musical.
Williams también aprovechó el video para invitar a sus seguidores a no quedarse fuera de su esperado debut en territorio peruano. Aún quedan entradas disponibles para el concierto del miércoles 23 de setiembre, mientras que el concierto del jueves 24 se encuentra agotado.
La expectativa por la llegada de Robbie Williams quedó demostrada desde el inicio de la venta de entradas. La primera fecha, programada para el 24 de setiembre, consiguió el sold out en menos de una semana. La preventa, además, había agotado su stock en apenas 50 minutos, con miles de personas intentando adquirir boletos.
Ante la alta demanda, se anunció una segunda presentación para el 23 de setiembre. De esta manera, Robbie Williams sumó dos conciertos consecutivos en Lima, luego de que las entradas para su primera presentación se agotaran rápidamente.
El artista británico llegará a Lima con un repertorio que reúne algunos de los mayores éxitos de su carrera como solista. Canciones como “Angels”, “Feel”, “Supreme” y “Millennium” forman parte de los temas más esperados por sus seguidores, junto con otros clásicos como “Come Undone”, “Let Me Entertain You” y “Something Beautiful”.
El “Britpop Tour” también representa el regreso de Robbie Williams a Latinoamérica después de dos décadas de ausencia y su debut en escenarios peruanos. La gira toma el nombre de “Britpop”, su más reciente álbum de estudio, y repasa distintas etapas de su trayectoria musical.
“No puedo esperar a verlos a todos ahí”, expresó Williams al cerrar su saludo dirigido a sus seguidores peruanos. Las entradas que aún quedan disponibles para el concierto del miércoles 23 de setiembre en Arena 1 Park están a la venta a través de Ticketmaster.
Laura Pausini protagonizó un momento viral al detener su concierto en Madrid para confrontar a un espectador ebrio. 'Señores, disculpen, ¿qué está pasando ahí? ¿Está bebido?', dijo la cantante. Tras su peculiar humor, continuó su Yo Canto World Tour e invitó a la cantante Annette para interpretar 'Porque te vas'.