Robbie Williams envió un mensaje a sus fans peruanos antes de sus dos conciertos, el 22 y 24 de septiembre, en Arena 1 Park, como parte de su gira “Britpop Tour”. (Foto: BRUNO DE CARVALHO / AFP)
Robbie Williams envió un mensaje a sus fans peruanos antes de sus dos conciertos, el 22 y 24 de septiembre, en Arena 1 Park, como parte de su gira “Britpop Tour”. (Foto: BRUNO DE CARVALHO / AFP)
Por Redacción EC

Robbie Williams está a pocas semanas de ofrecer sus primeros conciertos en Perú. Ante esto, decidió enviar un mensaje a sus fans peruanos antes de sus dos shows, el 22 y 24 de septiembre, en Arena 1 Park, como parte de su gira “Britpop Tour”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.