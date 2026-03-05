El cantante británico Robbie Williams agotó todas las entradas para su esperado concierto en Arena 1 Park de la Costa Verde, en Lima, a menos de una semana de haberse anunciado el evento. El espectáculo está programado para el jueves 24 de setiembre y marcará la primera presentación del artista en el país.

La productora One Entertainment confirmó el sold out a través de sus redes sociales, hecho que generó una gran ola de comentarios de parte de los fans de Williams, quienes piden una segunda fecha del tour.

“El show de Robbie Williams está sold out. ¡Gracias por hacerlo posible! Nos vemos el 24 de setiembre”, señaló la empresa en Instagram, provocando diversos comentarios de sus seguidores.

La preventa de entradas fue un éxito total y se agotó en apenas 50 minutos, tanto en la modalidad presencial como virtual. Cientos de seguidores hicieron fila desde temprano en los puntos físicos de Ticketmaster, mientras que en la web de la ticketera se registraron miles de personas en las filas virtuales para conseguir boletos.

El artista británico llegará a Lima en un momento de renovada popularidad. Su historia reciente fue retratada en un documental difundido en Netflix y en la película biográfica “Better Man”, producción que narra su vida con un enfoque irónico y creativo. El filme recibió diversas nominaciones internacionales, incluyendo a los Premios Oscar, y en Perú superó los 100 mil espectadores.

En su primera visita a Lima, Robbie Williams interpretará algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos “Angels”, “Feel”, “Supreme” y “Millennium”, además de otros temas populares como “Come Undone” y “Let Me Entertain You”.

Hoy el cantante británico Robbie Williams cumple 45 años. (Fotos: AFP)

El espectáculo se realizará en la renovada Arena 1 Park de la Costa Verde, un espacio moderno diseñado para albergar eventos internacionales de gran formato. El show se realizará el próximo 24 de septiembre.