El cantante británico Robbie Williams confirmó una segunda fecha en Lima luego de agotar rápidamente las entradas para su esperado debut en la capital peruana. El artista se presentará el miércoles 23 de septiembre en el Arena 1 Park, sumando así un nuevo concierto para sus fans.

El anuncio llega tras la alta demanda del público, que convirtió su primera presentación en un sold out en cuestión de horas. Ante ello, la productora decidió abrir una nueva fecha, permitiendo que más seguidores puedan disfrutar del espectáculo que forma parte de su gira internacional.

Con esta segunda presentación, Robbie Williams ofrecerá dos shows consecutivos en Lima, los días 23 y 24 de septiembre. De esta manera, Perú se posiciona como uno de los países de la región con mayor convocatoria para el artista, junto a ciudades como Buenos Aires y Ciudad de México.

Robbie Williams agotó las entradas de su concierto en Lima en Arena 1 Park de la Costa Verde, que se realizará el jueves 24 de setiembre (Foto: @robbiewilliams)

El intérprete llega a nuestro país en un gran momento de su carrera, impulsado por el éxito de su documental en Netflix y por la película biográfica “Better Man”, que ha generado gran interés entre el público. En Perú, el filme superó los 100 mil espectadores en salas de cine.

Durante sus conciertos, el artista repasará sus mayores éxitos como “Angels”, “Feel”, “Supreme” y “Millennium”, además de otros temas icónicos que han marcado su trayectoria.

Las entradas para esta segunda fecha estarán disponibles desde el lunes 23 de marzo a través de Ticketmaster, con la opción de compra tanto online como en puntos físicos autorizados. Además, se ofrecerán descuentos especiales para clientes de Interbank.

Robbie Williams confirma su primer concierto en Perú. (Foto: Difusión)

Con este anuncio, Robbie Williams reafirma su popularidad en el país y marca un hito en su primera visita a Lima. Sus fans han respondido con una gran cantidad de comentarios en redes sociales.