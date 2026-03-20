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Robbie Williams confirmó segunda fecha en Lima tras agotar entradas para su primer concierto. (Foto: Jia Haocheng / POOL / AFP)
Robbie Williams confirmó segunda fecha en Lima tras agotar entradas para su primer concierto. (Foto: Jia Haocheng / POOL / AFP)
Por Redacción EC

El cantante británico Robbie Williams confirmó una segunda fecha en Lima luego de agotar rápidamente las entradas para su esperado debut en la capital peruana. El artista se presentará el miércoles 23 de septiembre en el Arena 1 Park, sumando así un nuevo concierto para sus fans.

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