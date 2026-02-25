El 24 de septiembre de 2026, Robbie Williams cantará por primera vez en Lima. El escenario será la Arena 1 de la Costa Verde, como parte de su ‘Britpop Tour’, una gira que no solo repasa sus grandes éxitos, sino que confirma algo más difícil de explicar: su vigencia como el rey del pop británico. Han pasado más de treinta años desde que apareció como el miembro irreverente de la banda juvenil Take That, más de veinte desde que se consagró como solista y más de una década desde que confesó, sin filtros, sus batallas contra la depresión, las adicciones y el vacío. Y, sin embargo, sigue aquí.

El precio de la fama

El documental de Netflix sobre su vida comienza con una confesión incómoda: Robbie Williams nunca creyó que sería feliz. La cámara lo sigue entre archivos de conciertos multitudinarios y habitaciones de hotel donde el silencio pesa más que los aplausos. En una escena, lo vemos joven, desbordado por la fama tras abandonar Take That, consumido por la ansiedad y la sensación de ser un impostor. Ese fue el precio invisible de convertirse en un artista global.

La película “Better Man”, estrenada en 2025, también profundiza en esa idea. Allí, Williams es interpretado como un mono generado por computadora, una decisión que parece absurda hasta que cobra sentido: Robbie nunca se sintió completamente humano en medio de la industria. Era un animal de espectáculo, adiestrado para entretener mientras por dentro se desmoronaba. Hay una escena especialmente reveladora: el mono-Robbie, rodeado de miles de personas que corean su nombre, mira al público con una mezcla de orgullo y terror. Es amado, pero no se siente digno de ese amor.

Una vida entre los reflectores y la oscuridad interior es lo que nos presenta “Better Man - La historia de Robbie Williams” (Foto: Footloose Productions / Lost Bandits / Rocket Science)

El cantante que creció en el barrio obrero de Stoke on Trent y cuyo máximo ídolo era Frank Sinatra no sobrevivió a la fama porque fuera invencible. A diferencia de muchas estrellas que se esconden detrás de la perfección, él convirtió su fragilidad en fuente de inspiración: canciones como “Angels” o “Feel” retratan algunos de los momentos más difíciles que le toco vivir, entre ellos la pérdida de su abuela, la mujer que siempre creyó en él.

Robbie Williams

El documental también muestra su regreso al escenario después de años de lucha contra las adicciones y la depresión. Es un pasaje que revela el lado más terrenal de una estrella que aparentemente lo tenía todo: antes de salir, respira profundo y se toca el pecho. Un gesto mínimo que resume el trance por el que atravesaba: Robbie a punto de cantar para reconciliarse con su público, pero también consigo mismo.

El hombre y la leyenda

Su trascendencia no se explica solo por la nostalgia ni por sus récords o sus giras mundiales. Robbie Williams representa algo raro en el pop contemporáneo: la honestidad de mostrarse vulnerable en una industria que exige perfección permanente. Nunca construyó un personaje invencible, ni intentó ocultar sus caídas detrás del brillo del espectáculo. Por el contrario, las convirtió en parte de su identidad artística. Es alguien que estuvo roto y aprendió a vivir con las grietas.

Robbie Williams confirma su primer concierto en Perú este 2026: fecha, lugar y cuándo inicia la preventa de entradas | Foto: @robbiewilliams

Por eso, su llegada a Lima marca un momento largamente esperado. Cuando Robbie Williams suba al escenario, no estará allí únicamente el autor de himnos generacionales, sino el sobreviviente que convirtió sus heridas en canciones. Probablemente será una ocasión irrepetible para verlo en vivo, en una etapa de su carrera donde la leyenda y el hombre finalmente conviven en equilibrio. //