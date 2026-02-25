Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El concierto de Robbie Williams se realizará el jueves 24 de septiembre en la renovada Arena 1 Park de la Costa Verde, un nuevo espacio, moderno, amplio y seguro.
Por Jorge Chávez Noriega

El 24 de septiembre de 2026, Robbie Williams cantará por primera vez en Lima. El escenario será la Arena 1 de la Costa Verde, como parte de su ‘Britpop Tour’, una gira que no solo repasa sus grandes éxitos, sino que confirma algo más difícil de explicar: su vigencia como el rey del pop británico. Han pasado más de treinta años desde que apareció como el miembro irreverente de la banda juvenil Take That, más de veinte desde que se consagró como solista y más de una década desde que confesó, sin filtros, sus batallas contra la depresión, las adicciones y el vacío. Y, sin embargo, sigue aquí.

