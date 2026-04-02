Después de agotar los boletos de su primera función, el espectáculo musical ‘Planchando el Despecho 2026: Todas Vuelven’ ha confirmado una segunda fecha: el 17 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, sumándose así a la función ya programada para el 16 de mayo.

El show reúne nuevamente a Gianella Neyra, Katia Condos, Almendra Gomelsky y Maricarmen Marín, quienes en esta edición celebran el regreso de Rebeca Escribens, buscando ofrecer una experiencia de catarsis mediante canciones clásicas, humor y complicidad.

“Sentimos una emoción enorme al ver cómo la gente quiere volver a vivir este show con nosotras. Hemos abierto una segunda fecha para que nadie se quede fuera”, afirmó la Condos.

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Por otro lado, Gianella Neyra explicó que el montaje permite a las protagonistas reírse de sus propias vivencias, lo que facilita una conexión genuina con los espectadores que se sienten identificados con las historias narradas.

Los interesados ya pueden adquirir sus entradas en Ticketmaster. Con dos fechas confirmadas en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, la producción garantiza un despliegue de energía y nostalgia diseñado para trascender generaciones.