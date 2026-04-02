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El espectáculo reúne nuevamente en el escenario a Gianella Neyra, Katia Condos, Almendra Gomelsky y Maricarmen Marín, quienes en esta edición celebran el regreso de Rebeca Escribens | Foto: Difusión
El espectáculo reúne nuevamente en el escenario a Gianella Neyra, Katia Condos, Almendra Gomelsky y Maricarmen Marín, quienes en esta edición celebran el regreso de Rebeca Escribens | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Después de agotar los boletos de su primera función, el espectáculo musical ‘Planchando el Despecho 2026: Todas Vuelven’ ha confirmado una segunda fecha: el 17 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, sumándose así a la función ya programada para el 16 de mayo.

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