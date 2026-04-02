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Charlie Zaa ofrecerá un esperado concierto el 13 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. (Foto: Difusión)
Charlie Zaa ofrecerá un esperado concierto el 13 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El reconocido cantante colombiano Charlie Zaa confirmó su regreso a Lima el próximo 13 de junio para ofrecer un esperado concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en una noche que promete estar cargada de nostalgia y romanticismo. Las entradas están a la venta en Teleticket.

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