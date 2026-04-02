El reconocido cantante colombiano Charlie Zaa confirmó su regreso a Lima el próximo 13 de junio para ofrecer un esperado concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en una noche que promete estar cargada de nostalgia y romanticismo. Las entradas están a la venta en Teleticket.

El artista, considerado una de las voces más representativas de la música romántica en Latinoamérica, vuelve al Perú como parte de su gira “Nacer de nuevo tour 2026”. En esta presentación, el colombiano hará un repaso a los temas más reconocidos de su repertorio.

Con una trayectoria que ha trascendido generaciones, Charlie Zaa ha logrado consolidarse como un referente del bolero y la balada, gracias a su estilo elegante y su capacidad para reinterpretar clásicos del repertorio latinoamericano.

Charlie Zaa confirmó su regreso a Lima el próximo 13 de junio. (Foto: Difusión)

Temas como “Sentimientos”, “Un disco más” y “Flor sin retoño” forman parte de su legado musical, temas que han formado parte del soundtrack de muchos fanáticos y que se mantienen vigentes a pesar del paso del tiempo.

El concierto en Lima surge como una experiencia emotiva, donde los fans de Charlie Zaa podrán disfrutar al máximo reviviendo grandes éxitos del ayer con interpretaciones que mantienen la esencia del artista.

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El Anfiteatro del Parque de la Exposición es el escenario elegido para este espectáculo, ofreciendo un ambiente ideal para una velada musical bajo las estrellas en pleno corazón de la capital limeña.

Las entradas para el concierto de Charlie Zaa ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, con precios desde los S/151 en etapa de preventa 1 para el sector Preferencia APDAYC.