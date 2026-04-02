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En agosto de 2025, Josimar y Verónika Gonzáles fueron vistos de la mano en España, lo que desató rumores de una infidelidad a María Fe, en ese tiempo novia del cantante | Foto: Instagram / Composición EC
En agosto de 2025, Josimar y Verónika Gonzáles fueron vistos de la mano en España, lo que desató rumores de una infidelidad a María Fe, en ese tiempo novia del cantante | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

El cantante peruano Josimar Fidel anunció que iniciará un proceso legal contra Verónica González, conocida mediáticamente como su “prima”, luego de que esta confesara públicamente haber fingido un embarazo.

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