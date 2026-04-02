El cantante peruano Josimar Fidel anunció que iniciará un proceso legal contra Verónica González, conocida mediáticamente como su “prima”, luego de que esta confesara públicamente haber fingido un embarazo.

De ese modo, el intérprete de salsa aseguró que llevará el caso hasta las últimas instancias judiciales para defender su honor tras las revelaciones que generaron una crisis en su familia.

Y es que, la estilista venezolana admitió, en declaraciones para Q’Bochinche, que nunca estuvo embarazada del artista, pues lo había inventado como respuesta a las supuestas acusaciones de extorsión que, según ella, Josimar habría hecho en su contra.

“No estoy embarazada, nunca estuve embarazada. [Lo hice porque] él inventó que yo lo estaba extorsionando” , sentenció González, quien además minimizó las posibles consecuencias legales de su acto. “Es tan tacaño que no se va a gastar ni un solo peso en abogados”.

La reacción de Josimar y María Fé Saldaña tras las confesiones de Verónika González

Ante sus declaraciones, Josimar confirmó indignado que sus e abogados ya trabajan en la demanda por difamación. “La voy a meter presa por difamación, nada más le voy a decir. No voy a parar hasta hacer justicia. No es tan fácil agarrar el nombre y destruir a una persona solo porque dio la gana”, declaró el cantante al mismo programa.

De otro lado, el artista advirtió que las acciones legales podrían extenderse hacia los medios y personas que difundieron el caso. “Me voy a ir contra todos los que afirmaron y se presentaron para dar esta información falsa de mi persona”, agregó.

Asimismo, la situación también provocó una fuerte reacción en María Fe Saldaña, expareja de Josimar y madre de sus hijos, quien recientemente anunció el fin de su relación de siete años.

Saldaña utilizó sus redes sociales para denunciar el daño emocional que este escándalo le causó durante su etapa de postparto. “Tú sí a mí me quitaste la paz y la tranquilidad en mi postparto. La diferencia entre nosotras es que yo no necesito destruir a nadie para existir” , escribió.

En agosto de 2025, Josimar y Verónika Gonzáles fueron vistos de la mano en España, lo que desató rumores de una infidelidad a María Fe. Pese a que el artista negó el vínculo tildándola de “prima política”, Gonzáles afirmó estar esperando trillizos de él. Sin embargo, ella misma aclaró después que se trató de una falsa noticia inventada por despecho.

VIDEO RECOMENDADO: