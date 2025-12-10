Una nueva polémica es la que enfrenta el salsero Josimar Fidel, quien ha sido acusado por presunta negligencia paternal con su segundo hijo de 10 años, fruto del romance que tuvo con Andrea García.

Y es que, en declaraciones para ‘Amor y Fuego’, García hizo públicas las supuestas ausencias del artista en momentos clave del niño, así como el presunto incumplimiento del pago por pensión de alimentos.

La revelación se dio luego de que Josimar no estuviese presente en la primera comunión de su hijo, celebrada hace algunos días, según las fotos que Andrea compartió en sus redes sociales, donde se evidenció su falta.

“Él sabía la fecha. A mí también me sorprendió, hablé con su mami, hablé con su mánager. Pero no sé, habrá estado trabajando”, indicó la joven, aclarando que este comportamiento es reiterativo en él.

“Lamentablemente, siempre ha sido así. En la primera comunión de mi hijo, en su bautizo, en fechas importantes de mi hijo” , señaló, agregando que es ella quien se encarga de recordarle constantemente las fechas. “Es lamentable” , calificó.

En esa misma entrevista, García expuso la situación económica respecto a la manutención del menor. Aunque reconoció que Fidel ha sido “responsable con los pagos”, actualmente le adeuda los depósitos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre.

“Es un tema estarle cobrando, recordándole su obligación. El de noviembre y diciembre no me abona”, detalló, señalando que los S/ 3 000 de pensión apenas cubren gastos básicos , como el colegio de S/ 2 700. “Si fuera por él, mi hijo estaría sin comer dos meses” , enfatizó.

Por otro lado, Andrea sostuvo que la relación de Josimar con su segundo hijo es distante y fría, pues las veces en que ha compartido con él “son bien contadas”, agregando que también ignora los mensajes del menor.

“Es lamentable que él esté haciendo alarde de tanto lujo, y mi hijo tiene necesidades. No se olviden que mi hijo es atópico y eso no se va a ir de la noche a la mañana con una vacuna”, sostuvo.

Publicación de Andrea García donde se notó la ausencia de Josimar en la ceremonia de su hijo

La situación se suma a los recientes escándalos del artista, quien aún no resuelve su presunta paternidad de los mellizos de Verónica González, mujer con quien fue captado en España, en una supuesta infidelidad hacia su esposa, Maria Fé Saldaña.