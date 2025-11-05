El cantante Josimar Fidel volvió a acaparar la atención mediática, esta vez por su vida personal. La madrugada de este martes 4 de noviembre, el salsero peruano confirmó su separación definitiva de María Fe Saldaña, madre de sus dos hijos menores, mediante un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, la publicación fue eliminada a los pocos segundos, generando aún más especulación entre sus seguidores y la prensa de espectáculos. Algunos usuarios lograron capturar la imagen del mensaje antes de que desapareciera, y posteriormente fue difundida por el periodista Samuel Suárez, a través de su plataforma digital ‘Instarándula’.

En el texto, el intérprete de salsa explicó que la separación fue una decisión tomada con serenidad y respeto.

“ Quiero informar con todo respeto que mi relación con María Fe, madre de mis hijos, ha llegado a su fin. Ha sido una decisión que hemos tomado con madurez y mutuo acuerdo , buscando lo mejor para cada uno, y sobre todo para el bienestar de nuestros hijos”, se leía en el comunicado.

Josimar sorprende a fans al eliminar anuncio de su separación de María Fe Saldaña. (Foto: Captura)

Josimar también aprovechó el mensaje para pedir privacidad y consideración hacia su expareja, a fin de evitar especulaciones o acoso mediático.

“ Solicito a la prensa y los medios evitar incomodarla o mortificarla con llamadas por consideración a ella y nuestra familia. Hoy seguimos caminos distintos con gratitud por lo que hemos vivido y deseándonos lo mejor mutuamente”, agregó.

El hecho de que el mensaje fuera eliminado casi de inmediato desató una ola de comentarios y teorías en redes sociales, donde algunos seguidores sugirieron que el artista pudo haberse arrepentido o que habría recibido presiones de su entorno.

Josimar confirma separación definitiva de María Fe Saldaña. (Foto: Redes sociales)

Hasta el cierre de esta nota, Josimar no ha vuelto a pronunciarse públicamente sobre la situación ni ha emitido una nueva declaración. En tanto, María Fe Saldaña se mantiene alejada de las cámaras y redes sociales.