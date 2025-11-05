El cantante Josimar Fidel volvió a acaparar la atención mediática, esta vez por su vida personal. La madrugada de este martes 4 de noviembre, el salsero peruano confirmó su separación definitiva de María Fe Saldaña, madre de sus dos hijos menores, mediante un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram.
LEE: Christian Domínguez demandó a su expareja, Melany Martínez, por violencia psicológica
Sin embargo, la publicación fue eliminada a los pocos segundos, generando aún más especulación entre sus seguidores y la prensa de espectáculos. Algunos usuarios lograron capturar la imagen del mensaje antes de que desapareciera, y posteriormente fue difundida por el periodista Samuel Suárez, a través de su plataforma digital ‘Instarándula’.
En el texto, el intérprete de salsa explicó que la separación fue una decisión tomada con serenidad y respeto.
“Quiero informar con todo respeto que mi relación con María Fe, madre de mis hijos, ha llegado a su fin. Ha sido una decisión que hemos tomado con madurez y mutuo acuerdo, buscando lo mejor para cada uno, y sobre todo para el bienestar de nuestros hijos”, se leía en el comunicado.
Josimar también aprovechó el mensaje para pedir privacidad y consideración hacia su expareja, a fin de evitar especulaciones o acoso mediático.
“Solicito a la prensa y los medios evitar incomodarla o mortificarla con llamadas por consideración a ella y nuestra familia. Hoy seguimos caminos distintos con gratitud por lo que hemos vivido y deseándonos lo mejor mutuamente”, agregó.
MÁS: Flor Polo explota contra reportero que le preguntó sobre política: “Quieres hundirme”
El hecho de que el mensaje fuera eliminado casi de inmediato desató una ola de comentarios y teorías en redes sociales, donde algunos seguidores sugirieron que el artista pudo haberse arrepentido o que habría recibido presiones de su entorno.
Hasta el cierre de esta nota, Josimar no ha vuelto a pronunciarse públicamente sobre la situación ni ha emitido una nueva declaración. En tanto, María Fe Saldaña se mantiene alejada de las cámaras y redes sociales.
TE PUEDE INTERESAR
- De Manchester al Palacio de Buckingham: la historia de amor de David y Victoria Beckham en siete momentos clave
- Jonathan Bailey es el hombre más sexy del mundo, según la revista People
- “No quería hacerle perder el tiempo a nadie”: Kim Kardashian sobre su papel más exigente actuando con las grandes de Hollywood en “Todo vale”
- Magaly Medina defiende su amistad con Sheyla Rojas y ‘Sir Winston’: “Tuve que tragarme mis especulaciones”
- “La ley y el orden”: la temporada 25 se estrena este 4 de noviembre en Universal+
Contenido sugerido
Contenido GEC