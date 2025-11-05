Josimar confirma fin de su relación con María Fe y pide respeto por su familia. (Foto: Composición)
Josimar confirma fin de su relación con María Fe y pide respeto por su familia. (Foto: Composición)
Redacción EC

El cantante volvió a acaparar la atención mediática, esta vez por su vida personal. La madrugada de este martes 4 de noviembre, el salsero peruano confirmó su separación definitiva de , madre de sus dos hijos menores, mediante un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, la publicación fue eliminada a los pocos segundos, generando aún más especulación entre sus seguidores y la prensa de espectáculos. Algunos usuarios lograron capturar la imagen del mensaje antes de que desapareciera, y posteriormente fue difundida por el periodista Samuel Suárez, a través de su plataforma digital ‘Instarándula’.

En el texto, el intérprete de salsa explicó que la separación fue una decisión tomada con serenidad y respeto.

Quiero informar con todo respeto que mi relación con María Fe, madre de mis hijos, ha llegado a su fin. Ha sido una decisión que hemos tomado con madurez y mutuo acuerdo, buscando lo mejor para cada uno, y sobre todo para el bienestar de nuestros hijos”, se leía en el comunicado.

Josimar sorprende a fans al eliminar anuncio de su separación de María Fe Saldaña. (Foto: Captura)

Josimar también aprovechó el mensaje para pedir privacidad y consideración hacia su expareja, a fin de evitar especulaciones o acoso mediático.

Solicito a la prensa y los medios evitar incomodarla o mortificarla con llamadas por consideración a ella y nuestra familia. Hoy seguimos caminos distintos con gratitud por lo que hemos vivido y deseándonos lo mejor mutuamente”, agregó.

El hecho de que el mensaje fuera eliminado casi de inmediato desató una ola de comentarios y teorías en redes sociales, donde algunos seguidores sugirieron que el artista pudo haberse arrepentido o que habría recibido presiones de su entorno.

Josimar confirma separación definitiva de María Fe Saldaña. (Foto: Redes sociales)

Hasta el cierre de esta nota, Josimar no ha vuelto a pronunciarse públicamente sobre la situación ni ha emitido una nueva declaración. En tanto, María Fe Saldaña se mantiene alejada de las cámaras y redes sociales.

