El pasado fin de semana, el cantante Josimar se presentó en el programa “Esta noche” y reafirmó, una vez más, que no es el padre de los mellizos que espera Verónica González, mujer con quien fue captado en España y quien se presentó como su “prima”. Al respecto, María Fe Saldaña, pareja del salsero, salió en su defensa.
Durante la entrevista con el programa conducido por la Chola Chabuca, María Fe Saldaña, quien hace pocos meses dio a luz al último bebé del salsero peruano, le envió un mensaje de agradecimiento por “el gran equipo” que han formado.
LEE: Mujer captada con Josimar en España denuncia amenazas: “Si me pasa algo, solo hay un responsable”
“Quería agradecerte por el gran equipo que hemos formado, por cómo sostenemos a nuestra familia y porque juntos sabemos cómo estamos luchando por ellos”, dijo la actual pareja de Josimar.
“Para decirte que estoy orgullosa de ti, por tu trayectoria, talento y por tus ganas de salir adelante, dejando a los tuyos en casa. Detrás de ese artista hay una gran persona, solidaria, noble, humilde, que siempre está viendo por su familia”, agregó.
Pese a la polémica generada por las declaraciones de Verónica González, quien asegura que su embarazo es producto de una relación clandestina con Josimar, María Fe Saldaña marca distancia y muestra su respaldo a su pareja.
MÁS INFORMACIÓN: “Es mi prima”: Josimar responde tras ser captado de la mano con otra mujer en España
“Se puede decir muchas cosas, pero yo sé el gran ser humano que eres y tus hijos te esperan en casa, te amamos mucho, estamos orgullosas de ti, así que si algún día dudas de todo el esfuerzo que has hecho, solo mira a tus hijos. Mira los orgullosos que los tienes”, resaltó María Fe.
Por su parte, Josimar también descartó que el embarazo de Verónica González sea producto de una relación con él. “Yo sé quien soy, sé lo que hice y sé lo que no hice”, precisó el cantante.
TE PUEDE INTERESAR
- Leslie Moscoso reveló en “El valor de la verdad” que tuvo romance con Deyvis Orosco
- Leslie Moscoso reveló que Pedro Aquino la contactó y le aseguró que estaba separado de su esposa
- Mauricio Diez Canseco celebró Halloween con su novia Aixa y sus mellizos
- Daniela Darcourt habla de Waldir Felipa tras separación: “Lo que decidamos quedará entre nosotros”
- Ana Siucho reaparece en redes tras separación de Edison Flores: “Mi nueva historia me gusta más”
Contenido sugerido
Contenido GEC