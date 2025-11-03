El pasado fin de semana, el cantante Josimar se presentó en el programa “Esta noche” y reafirmó, una vez más, que no es el padre de los mellizos que espera Verónica González, mujer con quien fue captado en España y quien se presentó como su “prima”. Al respecto, María Fe Saldaña, pareja del salsero, salió en su defensa.

Durante la entrevista con el programa conducido por la Chola Chabuca, María Fe Saldaña, quien hace pocos meses dio a luz al último bebé del salsero peruano, le envió un mensaje de agradecimiento por “el gran equipo” que han formado.

“Quería agradecerte por el gran equipo que hemos formado, por cómo sostenemos a nuestra familia y porque juntos sabemos cómo estamos luchando por ellos”, dijo la actual pareja de Josimar.

María Fe envía mensaje amoroso a Josimar.

“Para decirte que estoy orgullosa de ti, por tu trayectoria, talento y por tus ganas de salir adelante, dejando a los tuyos en casa. Detrás de ese artista hay una gran persona, solidaria, noble, humilde, que siempre está viendo por su familia”, agregó.

Pese a la polémica generada por las declaraciones de Verónica González, quien asegura que su embarazo es producto de una relación clandestina con Josimar, María Fe Saldaña marca distancia y muestra su respaldo a su pareja.

Josimar rompe su silencio en 'Esta Noche' sobre su supuesta paternidad de los bebés de Verónica González.

“Se puede decir muchas cosas, pero yo sé el gran ser humano que eres y tus hijos te esperan en casa, te amamos mucho, estamos orgullosas de ti, así que si algún día dudas de todo el esfuerzo que has hecho, solo mira a tus hijos. Mira los orgullosos que los tienes”, resaltó María Fe.

Por su parte, Josimar también descartó que el embarazo de Verónica González sea producto de una relación con él. “Yo sé quien soy, sé lo que hice y sé lo que no hice”, precisó el cantante.