El cantante Josimar Fidel habló tras la difusión de unas imágenes donde aparece en una discoteca de España, dentro y fuera del local, tomado de la mano y bailando con una mujer que no es su esposa, Maria Fe Saldaña, madre de sus dos hijos.

Las fotos, difundidas por el portal Instarándula, provocaron una ola de especulaciones sobre una posible infidelidad. Sin embargo, Josimar negó rotundamente los rumores y explicó que la mujer es una familiar.

“No, ella no es nada mío. Ella es una prima. Nos invitó a una discoteca y se pone a discutir, por lo que quería irse” , declaró en 'Magaly TV, La Firme’. El hecho habría ocurrido en Valencia.

Josimar fue captado de la mano contra mujer en España, esto habría ocurrido al salir de una discoteca | Foto: Instarándula

Según el intérprete de salsa, su prima intentó abandonar el local antes de tiempo, pero él se lo impidió porque estaba incomunicado, y dependía de ella para regresar a su hospedaje.

“No podía irse sin nosotros porque no tenía mi celular y estaba incomunicado. Eran como las 7 de la mañana, y yo la jalo, y ahí es donde le agarro la mano para llevarla a su carro” , justificó.

Aunque se defendió señalando que fue solo un momento aislado, también salieron a la luz imágenes de ambos dentro de la discoteca, donde se les ve bailando con aparente cercanía e incluso simulando besos.

Por eso, Josimar respondió que todo se trató de un malentendido. “Estábamos en grupo. Le hablé al oído porque había mucha bulla. No hubo intención de nada”, finalizó el artista, quien está en Europa realizando presentaciones.

¿Cómo reaccionó la esposa de Josimar?

De otro lado, el cantante también reconoció que su esposa, Maria Fe, está molesta por esta nueva polémica, especialmente porque no conoce a la mujer con la que aparece en los videos.

“Maria Fe está muy amarga por lo que me quedé tomando y salieron las imágenes. No le comenté nada, salí nada más. Pero no había problema porque tenemos confianza” , aseguró.

Además, aclaró que la mujer no es una prima de sangre, sino “una prima de cariño”. Por otro lado, Josimar descartó que lleve una vida de soltero y reafirmó su compromiso familiar.

“Yo no tengo una vida de soltero, soy una persona enamorada y feliz. Todo el mundo, a donde vaya, sabe que estoy con mi mujer. Saben que tengo una familia hermosa”, concluyó.

Imágenes de Josimar, donde habría sido captado dentro de una discoteca en Valencia | Foto: Instarándula