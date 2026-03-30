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Josimar confiesa que pensaba grabar una canción con Manolo Rojas. (Foto: Instagram)
Josimar confiesa que pensaba grabar una canción con Manolo Rojas. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Manolo Rojas falleció el pasado viernes 27 de marzo tras sufrir un paro cardiaco. Familiares, amigos y diversas figuras del espectáculo le rindieron homenaje, ya sea con mensajes emotivos o dedicándole una canción. En el especial que presentó “El Reventonazo de la Chola”, Josimar reveló que tenía planes musicales con el fallecido humorista.

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