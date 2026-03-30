Manolo Rojas falleció el pasado viernes 27 de marzo tras sufrir un paro cardiaco. Familiares, amigos y diversas figuras del espectáculo le rindieron homenaje, ya sea con mensajes emotivos o dedicándole una canción. En el especial que presentó “El Reventonazo de la Chola”, Josimar reveló que tenía planes musicales con el fallecido humorista.

“El Reventonazo de la Chola” emitió un programa especial para rendir homenaje al actor cómico “Manolo por siempre”, donde personajes del espectáculo llegaron al set y fueron parte del emotivo momento. Algunos recordaron al actor cómico con anécdotas y otros cantaron.

Durante la emisión del programa especial dedicado a Manolo Rojas, el salsero Josimar entró al set entonando el clásico de Leo Dan “Ahora”, dedicado para el recordado cómico. Además, confesó que fue el propio humorista quien le propuso grabar un tema juntos.

“Es una sorpresa para mí bajar del avión y que no estés. Justo que pensábamos a grabar un tema juntos, que ya era hora, y me dejaste con las ganas de grabar contigo mi tío”, manifestó el cantante de salsa.

Según relató, recién había llegado al país cuando supo de la partida de Manolo Rojas, lo que hizo aún más impactante la situación.

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En medio de su homenaje, el intérprete también le dedicó unas emotivas palabras, destacando el cariño y los consejos que recibió del comediante. Incluso, expresó un mensaje simbólico, pidiéndole que salude a sus seres queridos en el cielo.

Más allá de su faceta humorística, Manolo Rojas también desarrolló una carrera musical, grabando diversas canciones e incluso componiendo algunos de sus temas. Esta afinidad por la música fue lo que impulsó su interés en trabajar junto a Josimar en una producción conjunta.