El fallecimiento de Víctor Manuel Rojas Ibáñez, conocido popularmente como Manolo Rojas, ha generado una profunda conmoción en el sector cultural y político del país.

Y es que, tras confirmarse su muerte a los 63 años, el Gobierno peruano expresó sus condolencias oficiales, resaltando el impacto social de su carrera en la radio y la televisión nacional.

A través de un comunicado oficial, la Presidencia del Perú manifestó su pesar por la partida del humorista. “Destacado comediante peruano que, con su talento y carisma, llevó alegría a miles de hogares”, señaló el despacho del presidente interino, José María Balcázar, extendiendo su solidaridad a familiares y amigos en este momento de duelo.

Desde la mañana de este sábado, el féretro del artista huaralino, fue trasladado al Gran Teatro Nacional, en San Borja, donde el público le rinde tributo a quien fuera una de las figuras más influyentes de la comicidad peruana.

Por su parte, el Ministerio de Cultura enfatizó que el trabajo de Rojas superó el ámbito del entretenimiento. Según la institución, el comediante “contribuyó al fortalecimiento de nuestra identidad cultural desde los escenarios”, destacando que su arte se transformó en una “herramienta de encuentro y reflexión para el país”.

En el ámbito profesional, su compañero de cabina en el programa radial "Los Chistosos", Hernán Vidaurre, expresó el impacto personal de esta pérdida. “Siento un dolor tan grande, tan profundo. Era un hermano a quien adoro y lo voy a adorar toda la vida”, declaró visiblemente afectado.

¿Cómo fueron los últimos minutos del cantante?

El incidente ocurrió la noche del viernes 27 de marzo en el distrito de La Victoria. Según registros de videovigilancia y testimonios de vecinos, el artista se desvaneció repentinamente alrededor de las 9:58 p. m. en la entrada de su vivienda.

Pese a que familiares y agentes de Serenazgo intentaron auxiliarlo, el personal de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos no logró reanimarlo.

La Victoria, Lima | Hernán Vidaurre abraza al hijo de Manolo Rojas en la entrada de su vivienda, minutos después de confirmarse la muerte del comediante | (Fotos: César.grados @photo.gec)

Las causas exactas del fallecimiento están bajo investigación. Al lugar acudieron figuras del espectáculo como Ernesto Pimentel, Giovanna Castro, Mónica Cabrejos, Marisol y otros para acompañar a la familia.

Con su partida, Manolo Rojas deja un legado de más de tres décadas en el cine, la televisión, el teatro y la radio.