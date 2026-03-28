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Con su partida, Manolo Rojas deja un legado de más de tres décadas caracterizado por sus imitaciones de personajes de la política, farándula y sociedad peruana | Foto Archivo GEC
Con su partida, Manolo Rojas deja un legado de más de tres décadas caracterizado por sus imitaciones de personajes de la política, farándula y sociedad peruana | Foto Archivo GEC
Por Redacción EC

El fallecimiento de Víctor Manuel Rojas Ibáñez, conocido popularmente como Manolo Rojas, ha generado una profunda conmoción en el sector cultural y político del país.

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