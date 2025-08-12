Este martes, Verónica González, quien fue captada de la mano con el salsero Josimar a la salida de una discoteca en España, reveló que, tras confirmar que tuvo una relación extramatrimonial con el cantante, ha recibido amenazas contra su vida.

“He recibido amenazas graves aquí en Europa; con la policía no se juega” , expresó la venezolana, quien aseguró que tomará acciones legales contra el responsable. “Tomaré medidas y formularé una denuncia por difamación y amenazas”, añadió.

Aunque no acusó directamente a Josimar, González insinuó que, si algo le ocurriera a ella o a su familia, “solo habría un responsable”, dejando entrever que se refería al intérprete. Este, por su parte, negó cualquier infidelidad hacia su esposa, madre de sus hijos.

Este fue el comunicado de Verónica González

Josimar niega infidelidad con Verónica González: “No es mi prototipo”

Es importante recordar que, tras la circulación de las imágenes del salsero junto a la venezolana, Josimar aseguró que ella era su prima política y que no mantenían ninguna relación.

Sin embargo, González desmintió al cantante, confirmando que tuvieron un “affaire”, donde este le habría insinuado tener hijos, y que incluso posee fotografías del encuentro.

En respuesta, Josimar negó rotundamente haberle sido infiel a su esposa y aclaró que González “no es su prototipo de mujer”, agregando que, si llegaran a salir audios que lo desmientan, serían fabricados con inteligencia artificial.

Por otro lado, el salsero acusó a la venezolana de extorsionar a su primo, quien, según Josimar, fue su expareja. En esta versión de los hechos, González estaría “orquestando” el escándalo con el fin de exigir dinero.

“Ahora, esta chica le está pidiendo dinero a mi primo para chantajearme. Lo está extorsionando, quiere arruinarlo a él y a mí” , aseguró Josimar.

Josimar fue captado de la mano contra mujer en España, esto habría ocurrido al salir de una discoteca | Foto: Instarándula

¿Verónica González tiene audios que desmentirían a Josimar?

Ante estas declaraciones, Verónica respondió afirmando que tiene más pruebas que confirman su romance con Josimar, incluidos audios en los que el cantante habría hablado mal de su actual pareja, María Fe Saldaña.

“Tengo audios comprometedores en los que habla mal de María Fe”, reveló González a Instarándula. En esos audios, revelados en ‘Magaly TV la Firme’, el artista habría lanzado insultos contra la madre de sus hijos.

Josimar raja de María Fe Saldaña en audio.

La semana pasada, Josimar y Verónica fueron vistos de la mano en Valencia. Aunque el salsero negó la relación, ella lo confirmó y aseguró que él le pidió mentir, por lo que decidió bloquearlo en redes sociales.