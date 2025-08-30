En una nueva polémica, Verónica González, la mujer venezolana con quien Josimar Fidel fue captado en España bailando en una discoteca, y luego caminando de la mano al salir del recinto, ha revelado que está embarazada del cantante.

" Me tomó por sorpresa, pero estoy muy tranquil a", dijo González a Trome respecto a su gestación, para después asegurar que el salsero sería el padre de su bebé. “Vamos a ver qué pasa” , añadió en respuesta a si esperaba que Fidel se haga cargo.

De ese modo, Verónica dejó entrever que no tendría problemas en someterse a una prueba que confirme la paternidad del artista. “El que no la debe no la teme", dijo, confirmando además que Josimar le habría pedido tener un hijo.

En la misma entrevista, la venezolana arremetió contra el esposo de María Fe Saldaña, calificándolo de “poco hombre” y “mentiroso”, agregando que “no tendría la valentía suficiente para afrontar nada en su vida”.

Sin embargo, en declaraciones para ‘Magaly TV, la Firme’, la extranjera comentó que, si bien no ha tenido contacto con el salsero, “está esperando que este le escriba” porque “obvio que lo hará”.

CONOCE MÁS: María Fe Saldaña anunció el nacimiento de su segundo hijo con Josimar

¿Mandó indirecta para la esposa de Josimar?

El 27 de agosto, un día antes de confirmar a Josimar como el padre de su hijo, Verónica González compartió en redes sociales una foto de su prueba de embarazo acompañada de una canción del salsero y una supuesta indirecta dirigida a María Fe, pareja y madre de los hijos del cantante.

Post de Verónica González

“La única diferencia entre tú y yo es que yo puedo sola, no necesito que nadie me mantenga”, escribió en sus historias de Instagram.

Josimar fue captado de la mano contra mujer en España, esto habría ocurrido al salir de una discoteca | Foto: Instarándula

MÁS INFORMACIÓN: Maria Fe Saldaña confirma el fin de su relación con Josimar en medio de su segundo embarazo

¿Qué dijo Josimar respecto a supuesto hijo con Verónica González?

Por su parte, el cantante se pronunció en redes sociales este 29 de agosto, pidiéndole a Verónica que no le atribuya la paternidad del bebé que espera, advirtiéndole con tomar medidas legales en caso siga con las acusaciones.

“Le pido que deje de entrever que soy el padre de su hijo. JAMÁS, NUNCA toque a la señora o tuve intimidad, motivo por el cual, le pido POR FAVOR que deje de estar haciendo estas insinuaciones” , escribió indignado el salsero.

Post de Josimar tras embarazo de Verónica González

Para luego añadir: “Si continua la señora haciendo esas insinuaciones, en el lugar donde se encuentre, la voy a denunciar y voy a proceder legalmente, y esto no es una amenaza, es Defenderme de mis derechos”.