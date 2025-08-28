¡La espera terminó! El festival musical itinerante Lollapalooza 2026 ha confirmado su ‘line-up’ oficial para sus ediciones en Chile, Argentina y Brasil, que se realizará en marzo, con Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Skrillex y más artistas a la cabeza.

De ese modo, los eventos se llevarán a cabo del 13 al 22 de marzo en cada país, con ubicaciones ya confirmadas.

Lollapalooza Argentina: 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires

Cartel oficial del Lollapalooza Argentina

Lollapalooza Chile: 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O’Higgins de Santiago, marcando su esperado retorno a este recinto después de siete años

Cartel oficial de Lollapalooza Chile 2026

Lollapalooza Brasil: 20, 21 y 22 de marzo de 2026 en el Autódromo de Interlagos, São Paulo

Cartel oficial del Lollapalooza 2026

Lollapalooza 2026: ¿Quiénes se presentarán?

Los nombres que encabezan esta edición son una verdadera constelación de talento: la cantante y actriz Sabrina Carpenter y Chappell Roan, quien visitará el continente por primera vez, compartiendo escenario en los tres países.

Junto a ellas, el cartel se completa con figuras de la talla de Tyler, The Creator, los legendarios Deftones, Lorde, el DJ y productor Skrillex, Doechii, Turnstile y Lewis Capaldi.

Además de los grandes headliners, el festival también contará con artistas destacados como Cypress Hill, Kygo, Interpol y Addison Rae, así como Los Bunkers, Peggy Gou, Bandalos Chinos, Gepe, Gondwana, Aitana y más.

Las entradas para el Lollapalooza 2026 ya están disponibles a través de las plataformas respectivas de cada país. En chile y Brasil , los boletos están disponibles en Ticketmaster , mientras que en Argentina están a la venta en AllAccess .

El anuncio oficial de los artistas ha disparado la euforia entre los seguidores, consolidando a Lollapalooza como uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica.