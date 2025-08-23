La cantante de música criolla, Adriana Esther Dávila Cossío, conocida como Bartola, ha revelado que este 17 de setiembre realizará su último gran espectáculo en un teatro, ya que “le resulta demandante”, pero descartó su jubilación.

“Cantar me da vida, me emociona profundamente y creo que los dolores más fuertes los he pasado cantando”, dijo la intérprete de 70 años en una entrevista con Milagros Leiva, para Willax TV.

Bartola es una cantante peruana de música criolla, tiene 70 años y ha descartado su retiro de los escenarios

Sin embargo, aclaró que por motivos de energía y logística, su presentación en el Gran Teatro Nacional, programada a noviembre, será la última de este tipo. A pesar de ello, descartó que planee retirarse de los escenarios.

“Este es mi último teatro. No es que me retire de la música, no me retiro, pero es mi último teatro porque es desgastante, demandante. Va a ser mi último concierto en un gran teatro porque te angustia” , comentó.

Bartola celebrará 70 años con show en el Gran Teatro Nacional

Y es que, el 17 de noviembre, la reconocida cantante celebrará sus 70 años de vida y 55 de trayectoria musical con un concierto en el Gran Teatro Nacional titulado “70 años... De Lujo”. El evento se realizará el miércoles 17 de septiembre a las 8:00 p.m., y las entradas ya están disponibles en Joinnus.

Este show promete ser un recorrido por los momentos más significativos de su carrera, interpretando géneros que han marcado su discografía, como boleros, tangos y valses.

Afiche del concierto de Bartola en el GTN

“Llegar a los 70 es tener el alma afinada por el tiempo. Es mirar hacia atrás y reconocer no solo lo recorrido, sino también a los rostros amados que me acompañaron y que me siguen sujetando” , dijo Bartola en un comunicado de prensa.

La artista, un referente de la música criolla en Perú, se presentará junto a 11 músicos, coristas y bailarines. El espectáculo contará con una puesta en escena especialmente diseñada para conmemorar esta ocasión especial.