El matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo terminó. Luego de más de una década juntos, el empresario anunció en sus redes sociales el final de su relación, informando que “habían firmado una conciliación”, misma que marca el inicio de una nueva etapa para ambos.

Tras ello, un informe de ‘Magaly TV la Firme’, emitido el jueves 21, recogió una entrevista que la exreina de belleza concedió en 2022 para un podcast de YouTube. En ella, Maju expresaba su deseo por concebir un tercer hijo con Salcedo, mencionando que esperaba hacerlo en un plazo máximo de dos años.

“Sí es mi deseo. Siempre quise un tercero. Si decido tener mi último hijo, tendría que ser pronto, máximo en dos años” , declaró la también conductora de televisión, justo un años antes de que u expareja fuera captado ingresando al Hotel Westin, en San Isidro, con otra mujer, llamada Mariana de la Vega, en una supuesta infidelidad.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: Historia de su amor, ‘ampay’ con otra mujer y el final de su romance

Maju y Gustavo se conocieron en 2004 durante una sesión de fotos. Tras varios años de relación, contrajeron matrimonio en 2012. La pareja tuvo dos hijos y, aparentemente, una vida plena, ya que cinco años después, renovaron sus votos.

En enero de 2012, Miss Mundo 2004, contrajo matrimonio civil con el empresario Gustavo Salcedo en la Municipalidad de San Borja, y el 4 de febrero de ese mismo año, se casaron en boda religiosa, en la Catedral de Trujillo. (Foto: USI)

Sin embargo, en agosto de 2023, el empresario fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV, la Firme’ ingresando a un exclusivo hotel de Lima (Hotel Westin), junto a Mariana de la Vega, mientras que la Miss Mundo 2004 conducía un programa de TV.

Aunque fue considerado como un supuesto acto de infidelidad, Salcedo lo desmintió días después, asegurando que Mariana era su amiga y que habían acudido al recinto para usar el gimnasio.

A pesar de las imágenes y las especulaciones de una traición, Maju decidió continuar su relación. Un año después del suceso, en 2024, ella afirmó que estaban bien y que “toda pareja tiene problemas” en referencia al escándalo.

De ese modo actualmente, Gustavo Salcedo anunció en sus redes sociales el final de su matrimonio con Maju Mantilla, explicando que la ruptura se había gestado durante varios meses y que ya habían firmado un acuerdo de conciliación.

Esposo de Maju Mantilla confirmó separación.

Por su parte, en ‘Magaly TV’, revelaron que días antes de confirmar la ruptura, ellos habrían hecho un viaje familiar a Argentina. Hasta el momento, Maju no se ha pronunciado respecto al tema.