El fin del matrimonio entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha generado una gran ola de comentarios, entre ellos, algunos mensajes de solidaridad con la exMiss Perú. Una de las muestras de apoyo llegó de parte de Magaly Medina, quien sorprendió al hablar del caso en su programa.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la presentadora de espectáculos cuestionó la forma en la que Gustavo Salcedo informó el fin de su matrimonio, con un comunicado firmado solo por él.

“Yo hubiera esperado que ella y él firmaran ese comunicado y los dos dijeran al público, luego de varios meses hemos decidido separarnos, ya hicimos nuestra conciliación, todo está en orden, ok. Porque yo digo, si todo está en orden, ¿por qué hoy día no apareció en su programa Majo Mantilla?”, dijo Medina.

Magaly Medina le recuerda a Maju Mantilla que nadie muere por amor.

“Como dice su esposo, ya tenían todas sus emociones procesadas, no había por qué no aparecer en público. Y si tú estás muy tranquila, feliz, vas y haces tu programa. Todos hemos hecho programa en momentos difíciles de nuestras vidas porque nos debemos al público”, agregó.

Asimismo, Magaly Medina aprovechó un momento de su declaración para enviarle un mensaje a Maju Mantilla, donde resaltó su carácter y personalidad frente a las adversidades que ha enfrentado.

“Majo es una mujer guapa, transmite una energía tan bonita que yo creo que ella va a salir adelante. Finalmente, ella tiene que entender que se merece un amor bonito. Ella se lo merece todo, como todas las mujeres nos merecemos un amor bonito”, expresó Medina con notable emoción.

“Ninguna mujer se ha muerto de amor. Ningún hombre tampoco. Ella es guapísima, encantadora y muy dulce. Algún hombre lo valorará como debe ser. Adelante, Maju”, finalizó Magaly Medina en su mensaje.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se separaron, según confirmó el empresario. (Foto: Instagram)

Esposo de Maju Mantilla anuncia su separación

Como se recuerda, Gustavo Salcedo recurrió a sus stories de Instagram para compartir un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Según explicó, la decisión se da tras varios meses de proceso en el que ambos buscaron manejar la situación con respeto.

“Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, dice la misiva en redes sociales.