La reconocida intérprete de música criolla, Bartola, celebrará sus 70 años de vida y 55 de trayectoria musical con un concierto en el Gran Teatro Nacional titulado “70 años... De Lujo”, que se realizará el miércoles 17 de septiembre a las 8:00 p.m.
Este show promete ser un recorrido por los momentos más significativos de su carrera, interpretando géneros que han marcado su discografía, como boleros, tangos y valses.
CONOCE MÁS: Diosdado Gaitán Castro y Nayda Gutiérrez anuncian concierto “Lo nuestro suena así”
La artista nacional, un referente de la música criolla en el Perú, se presentará junto a 11 músicos, coros y bailarines, además de contar con una puesta en escena diseñada para conmemorar la ocasión.
“Llegar a los 70 es tener el alma afinada por el tiempo. Es mirar hacia atrás y reconocer no solo lo recorrido, sino también a los rostros amados que me acompañaron y que me siguen sujetando”, dijo el artista.
Las entradas para el concierto ya están disponibles en Joinnus.
VIDEO RECOMENDADO:
TE PUEDE INTERESAR
- Néstor Villanueva fue sentenciado por agredir a su hijo menor: cumplirá 640 días de servicio comunitario
- Fiscalía investiga a tiktoker arequipeño por discriminar a danzantes de caporales en vía pública
- Andrea Luna, Johanna San Miguel y Ana Cecilia Natteri se reúne en 'Corazón de loba', nueva comedia teatral
Contenido sugerido
Contenido GEC