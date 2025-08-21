Las entradas para el concierto ya están disponibles en Joinnus | Foto: Difusión
Redacción EC
Redacción EC

La reconocida intérprete de música criolla, , celebrará sus 70 años de vida y 55 de trayectoria musical con un concierto en el Gran Teatro Nacional titulado “70 años... De Lujo”, que se realizará el miércoles 17 de septiembre a las 8:00 p.m.

Este show promete ser un recorrido por los momentos más significativos de su carrera, interpretando géneros que han marcado su discografía, como boleros, tangos y valses.

Afiche del concierto de Bartola en el GTN
La artista nacional, un referente de la música criolla en el Perú, se presentará junto a 11 músicos, coros y bailarines, además de contar con una puesta en escena diseñada para conmemorar la ocasión.

“Llegar a los 70 es tener el alma afinada por el tiempo. Es mirar hacia atrás y reconocer no solo lo recorrido, sino también a los rostros amados que me acompañaron y que me siguen sujetando”, dijo el artista.

Las entradas para el concierto ya están disponibles en Joinnus.

