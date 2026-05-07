Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bartola se alista para celebrar el Día de la madre con una gran sorpresa musical. (Foto: Instagram / @bartolaperu)
Bartola se alista para celebrar el Día de la madre con una gran sorpresa musical. (Foto: Instagram / @bartolaperu)
Por Redacción EC

El Día de la Madre se celebrará este domingo 10 de mayo en Perú y diversos artistas ofrecerán sentidos homenajes por esta fecha especial. La cantante criolla Bartola se encargará de realizar un almuerzo show de gala con grandes sorpresas en el Centro de Convenciones Maracana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.