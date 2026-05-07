El Día de la Madre se celebrará este domingo 10 de mayo en Perú y diversos artistas ofrecerán sentidos homenajes por esta fecha especial. La cantante criolla Bartola se encargará de realizar un almuerzo show de gala con grandes sorpresas en el Centro de Convenciones Maracana.

El evento de Bartola se llevará a cabo el domingo 10 de mayo, desde las 2 p.m. en el día central de la celebración para mamá, la artista criolla ofrecerá un espectáculo que incluirá danzas tradicionales y platos representativos del Perú.

El espectáculo está diseñado para que el público pueda disfrutar de un repertorio cargado de éxitos conocidos de la artista como “Canción de paz”, “Sin rival”, “Cariño malo”, “Que lindo es mi Perú”, “Cariño ausente”, entre otros.

“No saben lo feliz que me siento de agasajar a todas las madres, una fecha muy importante. Estamos preparando algo muy bonito con mucho amor”, aseguró Bartola a través de un comunicado de prensa.

Además de la música en vivo, la producción del espectáculo anunció que el show contará con tecnología de punta e iluminación profesional. Además, tendrá un sistema de sonido y medidas de seguridad para los asistentes.

El espectáculo acompañará la música en vivo con un almuerzo especial de gala, que contará con platos de las tres regiones del Perú: Costa, Sierra y Selva.

"Llegar a los 70 es tener el alma afinada por el tiempo. Es mirar hacia atrás y reconocer no solo lo recorrido, sino también a los rostros amados que me acompañaron", dice Bartola.

Las entradas para el espectáculo de Bartola se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. El evento está dirigido a madres y público en general que quiera disfrutar de la celebración especial en el Centro de Convenciones Maracana.