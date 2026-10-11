Una fan vivió un momento único durante la última presentación de BTS en Perú. (Foto: Captura de video de TikTok / jupitariana)
Una fan vivió un momento único durante la última presentación de BTS en Perú. (Foto: Captura de video de TikTok / jupitariana)
Por Redacción EC

La última presentación de BTS en Perú dejó una escena que emocionó a miles de fanáticos de Bangtan. Kim Taehyung, conocido como V, sorprendió a una fan al regalarle la gorra de alpaca que utilizó durante el concierto. La joven afortunada mostró su reacción de aquel episodio a través de un video en sus redes sociales.

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