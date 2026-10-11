La última presentación de BTS en Perú dejó una escena que emocionó a miles de fanáticos de Bangtan. Kim Taehyung, conocido como V, sorprendió a una fan al regalarle la gorra de alpaca que utilizó durante el concierto. La joven afortunada mostró su reacción de aquel episodio a través de un video en sus redes sociales.

El momento ocurrió el sábado 10 de octubre, durante el último concierto de BTS en el Estadio San Marcos. La joven, identificada como ‘jupitariana’ en redes sociales, se encontraba en primera fila cuando Taehyung se aproximó para entregarle la gorra de alpaca, en un gesto que rápidamente llamó la atención de los asistentes.

La escena quedó registrada en videos compartidos en redes sociales. Al comienzo, se desconocía la identidad de la fan que recibió el gorro, pero al transcurrir el día fue la misma seguidora que compartió un video a través de sus redes sociales.

Ya apareció la afortunada que se llevó el gorro de Tae😭 https://t.co/lRsuQidodg — Nati ⦿ ☰ ☲ bts x2🇵🇪 (@bejinjinara) October 11, 2026

La entrega de la gorra de alpaca se convirtió en uno de los momentos más comentados de la última noche de BTS en Lima. Para la joven, recibir una prenda que el propio V había utilizado durante el concierto significó llevarse un recuerdo especial de la presentación.

La reacción de la fan y la atención que generó el acercamiento del cantante entre los asistentes reflejaron la emoción que se vivió en el recinto. El episodio también despertó el interés de otros seguidores, que compartieron las imágenes en distintas redes sociales.

El obsequio de V se produjo durante la tercera y última presentación de BTS en Lima, como parte de su gira mundial “Arirang”. La agrupación surcoreana ofreció conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, donde miles de seguidores se reunieron para ver por primera vez al grupo en el país.

BTS compartió imágenes de su despedida de Lima, donde sus siete integrantes sorprendieron a miles de fans al lucir tradicionales ponchos peruanos. (Foto: X / @bts_bighit)

Durante su paso por Perú, los integrantes también incorporaron referencias a la cultura local y se dirigieron a sus seguidores con expresiones en español. En ese contexto, la gorra de alpaca que V entregó a la joven se convirtió en uno de los recuerdos más llamativos de la despedida del grupo.

Así, el gesto del cantante sumó una nueva anécdota a la visita de BTS al país y dejó a una seguidora con un recuerdo singular de una noche que difícilmente olvidará.