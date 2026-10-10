V y Jungkook protagonizaron un divertido momento al recrear un clásico brindis muy popular en Perú. (Foto: Captura deTikTok / claupaquev)
V y Jungkook protagonizaron un divertido momento al recrear un clásico brindis muy popular en Perú. (Foto: Captura deTikTok / claupaquev)
Por Redacción EC

BTS continúa sorprendiendo a sus seguidores con sus ocurrencias durante su visita al Perú. Esta vez, durante el segundo concierto de la agrupación surcoreana, V y Jungkook protagonizaron un divertido momento al recrear un clásico brindis muy popular en el país, demostrando su interés por conocer algunas de las costumbres locales.

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