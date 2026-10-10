BTS continúa sorprendiendo a sus seguidores con sus ocurrencias durante su visita al Perú. Esta vez, durante el segundo concierto de la agrupación surcoreana, V y Jungkook protagonizaron un divertido momento al recrear un clásico brindis muy popular en el país, demostrando su interés por conocer algunas de las costumbres locales.

A través de las redes sociales, se compartieron videos donde se aprecia la interacción entre los dos integrantes de la agrupación surcoreana. En las imágenes difundidas, V toma la iniciativa y le muestra a Jungkook cómo realizar el conocido brindis que suele acompañar las reuniones y celebraciones en nuestro país.

LEE TAMBIÉN: BTS luce chullos peruanos durante su segundo concierto en el Estadio San Marcos

Se trata de la popular expresión “arriba, abajo, al centro y adentro”, una dinámica en la que los participantes mueven sus vasos siguiendo las indicaciones antes de brindar. Esta costumbre, ampliamente conocida entre los peruanos, provocó los gritos y risas de todos en el Estadio San Marcos.

V y Jungkook protagonizaron un divertido momento al recrear un clásico brindis muy popular en Perú. (Foto: Captura deTikTok / claupaquev)

El momento llamó la atención de sus fans, que celebraron la complicidad entre ambos cantantes. La escena también refleja el ambiente de entusiasmo que ha acompañado la primera visita de BTS al país, marcada por las constantes interacciones de sus integrantes con el público.

V, cuyo nombre real es Kim Taehyung, ha sido uno de los miembros que más interés ha mostrado por incorporar expresiones peruanas durante su estadía. En su primer concierto sorprendió al público con frases como “¿Qué fue, causa?” y “Perú es clave”, provocando una ovación en el Estadio San Marcos.

Además, el cantante aprovechó su visita para descubrir algunos sabores de la gastronomía nacional. A través de sus redes sociales compartió su experiencia probando ceviche y otros platos peruanos.

De esta manera, BTS se prepara ahora para ofrecer su tercer y último concierto en Lima este sábado 10 de octubre, como parte de su gira “Arirang”. Tras presentarse los días 7 y 9 en el Estadio San Marcos, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook cerrarán su paso por Perú dejando momentos que sus seguidores difícilmente olvidarán.