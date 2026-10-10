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Resumen

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Las inmediaciones del estadio de San Marcos congregaron a numerosas fanáticas. Foto: GEC.
Las inmediaciones del estadio de San Marcos congregaron a numerosas fanáticas. Foto: GEC.
Por Diego Aquino Pedraza

Mientras BTS ofrecía su segundo concierto en Lima, numerosas seguidoras se reunieron en los alrededores del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para escuchar la presentación. A lo largo de la avenida Amézaga, las asistentes corearon al unísono sus temas favoritos de la agrupación surcoreana.

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