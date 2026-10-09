BTS continúa con su nueva gira mundial “ARIRANG World Tour” por distintos países de Latinoamérica, luego de una pausa de casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Este espectáculo incluye un escenario inmersivo de 360 grados, una propuesta que permitirá a los fans vivir los conciertos desde diferentes ángulos. Así, en el marco de su histórica llegada por primera vez al país, las ARMYs peruanas buscan diferentes alternativas para estar cerca de sus artistas favoritos: RM, Suga, V, Jungkook, J-Hope, Jin y Jimin. Sin embargo, recientemente, la denominada ‘Abuelita Army’ ha llamado la atención de los medios y seguidores tras confesar abiertamente su admiración por el septeto surcoreano. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

‘ABUELITA ARMY’ SE ALISTA PARA CONOCER A LOS INTEGRANTES DE BTS EN LIMA

Este 7, 9 y 10 de octubre, miles de fanáticos peruanos vivirán tres noches inolvidables con la llegada de BTS al Perú. La popular banda surcoreana se presentará por primera vez en el Estadio San Marcos como parte de su “ARIRANG World Tour”. En medio de la ola coreana que ha conquistado la capital peruana, la denominada ‘Abuelita Army’, cuyo nombre real es Jesús Teresa Torpoco Suazo, contó en una entrevista con Exitosa que nunca imaginó convertirse en parte del fandom a su edad. De hecho, su historia y conexión con el K-Pop nació gracias a su nieta que durante la pandemia solía escuchar al septeto coreano.

@latinanoticias La fiebre por BTS ya se siente en la Alameda 28 de Julio, donde se ofrecen accesorios, pósters, peluches, prendas y todo tipo de artículos para el fandom que se prepara para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre. Encontramos a una ARMY que irá junto a su abuela. “Sí, soy una abuela ARMY”, afirmó la señora, quien contó que asistirá el día 7 y respondió una pregunta para demostrar que es fan del grupo. ♬ sonido original - Latina Noticias

Asimismo, la adulta mayor confesó públicamente que Jungkook es uno de sus integrantes favoritos e incluso tiene un póster gigante del cantante. Frente a ello, expresó su emoción por asistir al concierto y estar cerca de BTS para corear sus canciones junto con los demás fanáticos. “Sí, a él lo elegí. Por eso que lo tengo acá, paradito a mi lado gigante. Siempre pensando los siete días de la semana en ellos y en principal a Jungkook. Me gusta su sonrisa, tiene una bonita mirada, es un bombón para mí, un bombón dorado y siempre lo llevo y lo llevaré en mi corazón a él. Sí, tengo mi Army Bomb. Lo tengo también en el bomb. Y voy a ir con esto”, dijo.

¿QUIÉNES SON LOS ARTISTAS COREANOS MÁS INFLUYENTES EN LATINOAMÉRICA?

Según la Encuesta Mundial del Hallyu 2025, elaborada por KOFICE, BTS encabezó con el 15,4 % de las menciones la lista de figuras más influyentes de la cultura popular surcoreana. En segundo lugar se ubicó la creadora de contenido Chingu Amiga, con el 5,9 %, en una categoría que fue incorporada por primera vez este año. Así, estos artistas asiáticos dejaron atrás en el ranking a Lee Minho, quien obtuvo el 4,7 % de las menciones, seguido por Jungkook, con el 4,0 %, y Cha Eun-woo, con el 2,6 %.

El informe hizo énfasis en la creciente popularidad de la influencer en Latinoamérica, particularmente en México, país donde el Hallyu ha fortalecido su presencia durante los últimos años. En tanto, el estudio confirmó que BTS mantiene el liderazgo entre las figuras favoritas, con el 33,7 % de las preferencias, seguido por BLACKPINK, con el 15,2 %. Por consiguiente, BTS y Lee Minho continúan conservando sus posiciones como los favoritos frente al año anterior y encabezaron las preferencias entre los distintos grupos de edad y género del mundo, conforme comparte Milenio.