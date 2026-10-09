Por Redacción EC

BTS continúa con su nueva gira mundial “ARIRANG World Tour” por distintos países de Latinoamérica, luego de una pausa de casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Este espectáculo incluye un escenario inmersivo de 360 grados, una propuesta que permitirá a los fans vivir los conciertos desde diferentes ángulos. Así, en el marco de su histórica llegada por primera vez al país, las ARMYs peruanas buscan diferentes alternativas para estar cerca de sus artistas favoritos: RM, Suga, V, Jungkook, J-Hope, Jin y Jimin. Sin embargo, recientemente, la denominada ‘Abuelita Army’ ha llamado la atención de los medios y seguidores tras confesar abiertamente su admiración por el septeto surcoreano. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.