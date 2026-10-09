La joven relató que su vínculo con la agrupación comenzó hace 13 años y que sus canciones la acompañaron en procesos personales difíciles | Foto: Captura de Instagram (@meyk.panda) / Composición EC
La joven relató que su vínculo con la agrupación comenzó hace 13 años y que sus canciones la acompañaron en procesos personales difíciles | Foto: Captura de Instagram (@meyk.panda) / Composición EC
Por Redacción EC

Meylin Robladillo, una publicista de 34 años diagnosticada con cáncer de mama en abril, cumplió el sueño de ver en vivo a la banda surcoreana BTS en el estadio de San Marcos tras recibir la autorización médica correspondiente por registrar niveles estables en sus plaquetas y hemoglobina.

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