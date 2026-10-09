Meylin Robladillo, una publicista de 34 años diagnosticada con cáncer de mama en abril, cumplió el sueño de ver en vivo a la banda surcoreana BTS en el estadio de San Marcos tras recibir la autorización médica correspondiente por registrar niveles estables en sus plaquetas y hemoglobina.

La joven inició su tratamiento oncológico, que incluye sesiones de quimioterapia, cirugía y radioterapia, poco después de comprar su entrada para el espectáculo musical. Pese al impacto, coordinó directamente con sus especialistas para no perderse el evento.

“La semana pasada tuve consulta con medicina oncológica y le consulté a mi doctora si podía ir al concierto. Revisó mis análisis y cómo mis plaquetas y hemoglobinas estaban en buen nivel, pude ir, pero con una recomendación. Tuve que usar mascarilla y desinfectarme siempre las manos como medida de precaución”, explicó Robladillo en entrevista con la Agencia Andina.

Robladillo sigue a BTS desde hace 13 años. Ella sostuvo que las canciones del grupo la acompañaron al iniciar su emprendimiento en pandemia y ayudaron a superar la anorexia a los 18 años gracias a sus mensajes de autoaceptación.

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Asimismo, recomendó a las personas que enfrentan diagnósticos de salud similares a mantener la perseverancia y buscar espacios de bienestar personal sin descuidar las indicaciones y la orientación médica.

“A las personas que están luchando con cualquier tipo de enfermedad les diría que la vida es una y que la vivan, que esos momentos van a quedar grabados para siempre. Lo que yo he vivido lo voy a recordar hasta que esté acá y es un recuerdo que me llena de mucha alegría. Sigan luchando a pesar de todo”, concluyó.

BTS en Perú | Foto El Comercio

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