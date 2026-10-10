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Resumen

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Fans de BTS lucen sus atuendos a las afueras del primer show que el grupo de K-Pop dio en San Marcos.
Fans de BTS lucen sus atuendos a las afueras del primer show que el grupo de K-Pop dio en San Marcos.
/ Alejandra Garboza
Por Elida Morillo

Del hanbok coreano a los textiles andinos, pasando por el streetwear y el infaltable morado, las fans de BTS demostraron que la moda es una forma de contar historias. Estos son algunos de los looks más creativos que dejó el fenómeno ARMY.

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