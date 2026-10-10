Del hanbok coreano a los textiles andinos, pasando por el streetwear y el infaltable morado, las fans de BTS demostraron que la moda es una forma de contar historias. Estos son algunos de los looks más creativos que dejó el fenómeno ARMY.

Cuando se trata de asistir a un concierto, elegir qué ponerse es todo un ritual. Para las ‘ARMYs’, como se conoce a las seguidoras de la agrupación surcoreana, cada outfit es una oportunidad para celebrar su conexión con la banda.

A lo largo de los distintos países que han formado parte de la gira, las fans han demostrado que su creatividad no conoce límites. Y Perú no ha sido la excepción. Referencias a videoclips, prendas intervenidas y propuestas que fusionan culturas, los looks de las ARMYs se han convertido en un espectáculo paralelo donde la moda es tan protagonista como la música.

Del rojo y negro de ARIRANG al universo del streetwear

Una de las principales fuentes de inspiración ha sido ARIRANG, el nuevo álbum de BTS. Su universo visual, marcado por una paleta de rojos y negros, ha dado pie a distintas interpretaciones que van desde la inspiración urbana hasta propuestas más elaboradas con guiños a la indumentaria tradicional coreana.

Pero las referencias no se quedan únicamente en su etapa más reciente. Algunas fans decidieron viajar hasta los primeros años de la agrupación, recuperando la estética hip-hop que caracterizó su debut en 2013. Camisetas oversized de básquetbol, siluetas deportivas y prendas personalizadas con el nombre de su ‘bias’ (como llaman las ARMYs a su integrante favorito) fueron parte de esta celebración del estilo urbano.

Una prueba de cómo la moda funciona también como archivo emocional, capaz de transportarnos a distintas etapas.

Cuando el hanbok se encuentra con los Andes

Una de las propuestas más interesantes fue la reinterpretación del hanbok, el traje tradicional coreano, que varias fans incorporaron a sus looks desde una mirada moderna.

Entre ellas destacó una joven que decidió fusionar elementos del hanbok con un tejido tradicional andino, creando un encuentro visual entre dos culturas aparentemente lejanas, pero conectadas por el valor de sus tradiciones textiles.

Este tipo de propuestas nos recuerda algo interesante sobre la moda: su capacidad para generar conexiones culturales.

Otra de las imágenes más especiales fue la de una ARMY que llegó desde Huancavelica luciendo elementos de su vestimenta tradicional andina, reinterpretados en tonos morados. Una manera de llevar sus raíces consigo y, al mismo tiempo, celebrar su pertenencia a una comunidad global.

El morado: mucho más que un color

Si existe un elemento capaz de identificar inmediatamente al fandom de BTS, ese es el morado.

Su significado se remonta a 2016, cuando V, uno de los integrantes de la agrupación, popularizó la expresión I purple you, que desde entonces se ha convertido en un símbolo de amor, confianza y conexión entre los artistas y sus seguidores.

Por eso, no sorprende que este color haya sido uno de los grandes protagonistas de los outfits. Desde vestidos y conjuntos monocromáticos hasta accesorios, maquillaje y pequeños detalles, el morado apareció en distintas versiones, demostrando cómo un color puede convertirse en un código de identidad colectiva.

Vestirse para ser parte de una historia

Tampoco faltaron los disfraces y las referencias a personajes, videoclips y momentos memorables de BTS. Propuestas que quizás solo las fans más conocedoras pueden descifrar a primera vista, pero que forman parte de ese lenguaje compartido que caracteriza a las comunidades musicales.

Al final del día, lo más importante es disfrutar de la música y de toda la experiencia que implica asistir a un concierto. Nos queda claro que la moda siempre tendrá un papel importante en la industria musical. Una misma pasión puede reunir a miles de personas, pero la manera de expresarla a través de la moda es única para cada una.